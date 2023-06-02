愉景灣酒店蠟筆小新主題Staycation 打卡下午茶＋送禮品包＋期間限定店

經常露出屁股的蠟筆小新，可謂陪伴不少八、九十後成長，最近小新跳出「公仔箱」和漫畫，闖入大嶼山的香港愉景灣酒店 ，為大家提供一個小新跟好友的夏日主題Staycation。從酒店大堂到客房，再到餐廳和美饌都可以隨時隨地找到蠟筆小新的蹤影，讓各位可以約同三五知己度過愉快夏日。

是次Staycation由酒店與Klook聯手打造，從酒店正門和大堂、主題房間和下午茶等都充斥蠟筆小新圖案，酒店也會為住客送出限定店品包和DIY相架工作坊體驗，同時設有蠟筆小新主題期間限定店，滿足一班小新迷。

香港愉景灣酒店蠟筆小新打卡Staycation

多個蠟筆小新主題打卡位

甫入酒店，正門和大堂已經可以看到小新的蹤跡，包括夏日主題大型布景板。主題房間內也有不少特色布置，如壁畫、咕臣、 床尾布等。而浴室除了沐浴簾印有小新造型，玻璃及鏡面等亦貼滿小新的造型貼紙。

全海景豪華客房

山景豪華客房

房內浴室布置

房內浴室窗戶貼有蠟筆小新浸溫泉貼紙

入住送禮品包兼主題下午茶 設蠟筆小新期間限定店

入住蠟筆小新主題住宿當天可於 Café bord de Mer & Lounge 享用雙人蠟筆小新主題下午茶套餐，特色玻璃上有多款精緻蠟筆小新造型鹹甜茶點，如新鮮蟹肉叼草牛角包、焗松露醬大蒜撻及爆米花焦糖奶凍。加上專屬的蠟筆小新裝飾，適合打卡！每套下午茶套餐更送蠟筆小新叉匙一套，翌日亦可於相同地方享用雙人自助早餐。

蠟筆小新主題下午茶

享用主題下午茶贈送蠟筆小新叉匙套裝

另外，入住期間每房也可獲贈蠟筆小新主題限定禮品包，包括蠟筆小新拖鞋2雙、毛巾1條及彩虹浴球1個。入住當日享用下午茶時更可參加主題DIY相架工作坊連即影即有相1張，每房限送1套。

入住期間每房可獲贈1份禮品包

是次酒店更設有蠟筆小新主題 Pop-up Store，必買全港獨家限量版蠟筆小新 x Auberge 飛行棋造型野餐墊，粉絲們萬勿錯過！

限量版蠟筆小新 x Auberge 飛行棋造型野餐墊

蠟筆小新夏日住宿計劃

日期：6月16日起

價錢：每晚$2,235/起（視乎房型而定；已包含10%服務費）

備註：6月5日中午12時至15日23時59分期間，於Klook上預訂6月16日至7月14日逢周日至四（6月22日除外）日子，即可享早鳥優惠，每晚低至$1,989即可入住，同時可用優惠價$150購買限量版蠟筆小新 x Auberge飛行棋造型野餐墊。

查詢：https://www.aubergehospitality.com/tc



