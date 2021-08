MIRROR紅到上《紐約時報》 蕭若元：Twins從來冇咁樣紅過

人氣男團MIRROR爆紅,鏡粉不惜豪花萬金應援,鏡仔所到之處動輒有數千fans撐場,令12子成為各大品牌廣告寵兒,絕對是近年難得一見!近日MIRROR更揚威海外,繼韓國《首爾新聞》以《陷入香港12人男團『MIRROR』的妻子,絕望的丈夫們》為題報道後,連《紐約時報》亦以《This Boy Band Is the Joy That Hong Kong Needs Right Now》為題,分析稱香港人在過去兩年面對疫情等問題,急需尋回令人振奮的正能量,而12子亦成為香港年輕人追夢的象徵,令沮喪的年輕人作投射對象,報道還形容:「12名唱歌跳舞的年輕人似乎在一夜之間佔領了這座城市,並且在征服城市的同時為它注入了歡樂。」

曾經縱橫娛樂圈多年的蕭若元亦拍片談MIRROR,他說MIRROR在過去半年,接了香港七成廣告,在香港史上從未見過,估計他們的收入一年超過一億:「之前紅嘅叫Twins,但Twins唔係呢種紅,其實Twins從來冇咁樣紅過,甚至四大 天王都冇咁樣紅過,劉德華、黎明係多Following,但去唔到呢種傾城嘅程度,對上唯一可以比就係張國榮同譚詠麟,大家知道佢兩個鬥足7、8年。」蕭生又說:「當然之前真係紅嘅人,雙方歌迷、影迷鬥得好犀利嘅,就係陳寶珠同蕭芳芳,就係有咁瘋狂,工廠妹永遠支持陳寶珠,番書女就鍾意蕭芳芳。當然許冠傑都好紅,但蓮花樂隊嗰種紅都唔係咁樣紅,因為當時嘅社會風氣唔係咁,許冠傑去到邊度,都唔會嚟幾千人!」

人氣男團MIRROR爆紅,12子成為各大品牌廣告寵兒,絕對是近年難得一見!

早前MIRROR和ERROR,出席屯門市廣場的ViuTV《夏日電視賞》記者會,很多鏡粉和「404」(ERROR粉絲的專稱)通宵等待。

屯門市廣場活動吸引約5,000粉絲撐場,超級墟冚!

近日《紐約時報》以《This Boy Band Is the Joy That Hong Kong Needs Right Now》為題,分析MIRROR爆紅的原因。

曾經縱橫娛樂圈多年的蕭若元亦拍片談MIRROR。