MIRROR紅到上《紐約時報》 蕭若元：Twins從來冇咁樣紅過

人氣男團MIRROR爆紅，鏡粉不惜豪花萬金應援，鏡仔所到之處動輒有數千fans撐場，令12子成為各大品牌廣告寵兒，絕對是近年難得一見！近日MIRROR更揚威海外，繼韓國《首爾新聞》以《陷入香港12人男團『MIRROR』的妻子，絕望的丈夫們》為題報道後，連《紐約時報》亦以《This Boy Band Is the Joy That Hong Kong Needs Right Now》為題，分析稱香港人在過去兩年面對疫情等問題，急需尋回令人振奮的正能量，而12子亦成為香港年輕人追夢的象徵，令沮喪的年輕人作投射對象，報道還形容：「12名唱歌跳舞的年輕人似乎在一夜之間佔領了這座城市，並且在征服城市的同時為它注入了歡樂。」

曾經縱橫娛樂圈多年的蕭若元亦拍片談MIRROR，他說MIRROR在過去半年，接了香港七成廣告，在香港史上從未見過，估計他們的收入一年超過一億：「之前紅嘅叫Twins，但Twins唔係呢種紅，其實Twins從來冇咁樣紅過，甚至四大 天王都冇咁樣紅過，劉德華、黎明係多Following，但去唔到呢種傾城嘅程度，對上唯一可以比就係張國榮同譚詠麟，大家知道佢兩個鬥足7、8年。」蕭生又說：「當然之前真係紅嘅人，雙方歌迷、影迷鬥得好犀利嘅，就係陳寶珠同蕭芳芳，就係有咁瘋狂，工廠妹永遠支持陳寶珠，番書女就鍾意蕭芳芳。當然許冠傑都好紅，但蓮花樂隊嗰種紅都唔係咁樣紅，因為當時嘅社會風氣唔係咁，許冠傑去到邊度，都唔會嚟幾千人！」

人氣男團MIRROR爆紅，12子成為各大品牌廣告寵兒，絕對是近年難得一見！

早前MIRROR和ERROR，出席屯門市廣場的ViuTV《夏日電視賞》記者會，很多鏡粉和「404」（ERROR粉絲的專稱）通宵等待。

屯門市廣場活動吸引約5,000粉絲撐場，超級墟冚！

近日《紐約時報》以《This Boy Band Is the Joy That Hong Kong Needs Right Now》為題，分析MIRROR爆紅的原因。

曾經縱橫娛樂圈多年的蕭若元亦拍片談MIRROR。