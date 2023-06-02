消費券2023｜AlipayHK全新積分獎賞計劃 新舊用戶可享四大獎賞、100萬元獎賞大抽獎

消費券2023｜2023年第二期消費券計劃將於下週一（6月5日）開始登記， AlipayHK宣佈即將推出全新積分獎賞計劃加碼消費券，用戶可一次消費賺三重積分，積分當錢使。所有選用AlipayHK領取消費券用戶可以積分換領價值高達港幣80元獎賞，而新登記用戶額外多獲價值高達30元獎賞；每日參加消費券抽獎，贏走大獎高達1億積分，兌換價值港幣100萬元獎賞！

消費券2023｜新舊用戶可享四大獎賞 每日抽獎狂賺1億積分

AlipayHK將會向消費券用戶推出四大獎賞及逾600萬元積分優惠券！所有消費券用戶參與活動可獲高達8,000積分，價值港幣80元獎賞；新登記用戶額外再送3,000積分，合共總值高達港幣110元獎賞，所有消費券用戶參與抽獎有機會獨享1億積分！

所有以AlipayHK領取消費券用戶，於消費券派發當日可獲 2,000積分 ，即價值20元獎賞。

，即價值20元獎賞。 於2023年第二期消費券計劃新登記使用AlipayHK的用戶，可額外獲 3,000積分 ，價值30元獎賞。

，價值30元獎賞。 所有消費券用戶在6月3日至6月17日期間，均可參加 億元積分大抽獎 ，每人每日可參加2次，百分百中獎，獲6,000至最高1億積分，兌換高達港幣100萬元現金賞！

，每人每日可參加2次，百分百中獎，獲6,000至最高1億積分，兌換高達港幣100萬元現金賞！ 在6月1日至7月16日期間完成身分認證的18至24歲消費券用戶，可獲50元獎賞。

支付自動儲分 同樣消費比人多賺三重積分

AlipayHK全新三重儲分玩法非常簡單，用戶不論在香港、澳門、內地、海外的線上線下商戶每消費港幣1元，即可自動賺取1個積分；同時，如果用戶連結指定信用卡付款，更可同時享信用卡積分或回贈；而於合作商戶、商場消費，更可同時儲相應商戶、商場會員積分。一筆消費賺三重積分，讓精明的消費者同時賺取不同積分，最大化享受到更多的優惠。

高達1%兌換率購買精選優惠券 積分當錢使到處都能用

AlipayHK用戶可以到處消費、處處賺全新的積分，用積分可以高達1%兌換或購買精選優惠券，譬如以20,000積分換領價值澳門幣3,599元澳門永利渡假村客房1晚；或以10,000積分兌換價值港幣100 元AlipayHK電子禮券！