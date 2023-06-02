Sennheiser x 陳明熹《平靜之音》音頻治療限定體驗館 沉浸式以聲音洗滌身心

生活在繁忙又急速的城市裡，偶爾都會感到疲倦，此時用音樂放鬆心靈，或者會有一個治癒效果。德國著名音響品牌Sennheiser最近與唱作歌手暨音頻治療師陳明熹（Jocelyn）合作，舉辦兩星期的音頻治療限定體驗館，讓大家可以用獨特的聲音體驗空間，暫時消除煩惱，享受免費的沉浸式療癒體驗。

是次《平靜之音》音頻治療限定體驗館意旨讓各位可以進一步認識音頻治療，每日整點就會開始長達20分鐘由Jocelyn設計的獨家音頻治療《平靜之音》導賞聆聽體驗，無需預約即可參加。聲音體驗仿如Jocelyn手持樂器於現場各位放鬆心情，釋放壓力。其餘時間則有電影片段聲畫播放及不同視聽享受體驗，觀眾可以到場體驗及享受 AMBEO Soundbar Plus 觀看電影的震撼聲效及聆聽音樂，同時體驗看電影及聽歌的音效節奏，全方位感受AMBEO Soundbar Plus 及 Sub音質聽覺享受。

是次活動由陳明熹與Sennheiser，Jocelyn前後花了一個月時間籌備。

《平靜之音》音頻治療導賞由Jocelyn花了一個月時間籌備，導賞分為3個部分，當中包括加入頌缽、人聲、有重量與無重量的音叉、風鈴聲的第一部分《實在》、採用音叉特製的U型金屬棒，對應身體各個部位和情緒從而為身為調頻的第二部分《釋放》，和透過雨水、動物、大自然環境聲的第三部分《重生》，透過不同音頻讓各位身心放鬆。

體驗館場地

全球首個7.1.4.聲道單件式Sennheiser Ambeo Soundbar Plus，內置 4”雙低音炮，可體驗 7.1.4家庭影院系統卓越的沉浸式音效。

Sennheiser AMBEO Soundbar Plus x Jocelyn Chan：《平靜之音》 陳明憙音頻治療限定體驗館

日期：即日起至6月11日

時間：1100-2000

地址：MAJOR POP上環西街54號

查詢：https://www.sennheiser-hearing.com/