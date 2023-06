6月是父親節的月份,日式火鍋放題餐廳「大將」推出「男人的浪漫」優惠,讓孝順子女與父親好好慶祝,或是一班兄弟幫飯聚,多一個優惠選擇。只要大家在6月7至14日推廣期內,凡是年滿18歲的男士惠顧堂食,即可享指定折扣,男士越多折扣越多,最高達65折。

分店資料:

旺角店

地址:九龍旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place地庫FoodYum R1號檔

電話:2333 3258

營業時間:11:30-23:00



將軍澳店

地址:將軍澳唐賢街9號PopCorn商場1樓F10號舖

電話:2668 3370

營業時間:11:30-16:30、1730-23:00