kate spade首個香港站Pop-up Store揭幕 林明禎甜美登場 披露新一年「冒險大計」！

kate spade NEW YORK 為慶祝品牌成立30周年，6月起於銅鑼灣開設首個香港站 Pop-up Store，並以全新kate spade Green綠色打造出富品牌特色的升級版Green Box精美綠色禮盒，清新脫俗中展示少女風的玩味氣派及品牌的獨有時尚風格。

林明禎擔任揭幕嘉賓 分享未來「冒險大計」

為隆重其事，品牌邀請人氣女神林明禎擔任 Pop-up Store 的揭幕活動嘉賓。明禎以一身人見人愛的條紋裙子造型甜美登場，像蛋糕上的糖霜娃娃向大家分享她的夏日穿搭秘技。完成揭幕儀式，品牌更為明禎送上生日蛋糕，伊人許願後亦慷慨披露她的新一年「冒險大計」。

明禎甜笑道：「我覺得對生活擁有好奇心、抱持敢於冒險的精神很重要。今年的願望是希望不論在唱歌、演戲，還是其他工作，都能像嬰兒般赤裸裸、沒有顧慮的探索新事物，才能夠真正突破自己的舒適圈，從每段歷險中迎來新挑戰。」

林明禎推介夏日最誘人穿搭

Pop-up Store以全新專屬 kate spade Green綠色作主色調，配以條紋、波點、檸檬等活現生機的配色及元素，為城市注入朝氣勃勃的夏日新氣象，作為揭幕嘉賓的明禎也為之動容，並分享:「kate spade Green 這明亮清新的顏色，令人穿出煥然一新的感覺， 看上去給人有活力及清爽的感覺，大家來拍照一定感覺像被歡樂的氛圍，輕易拍出更亮眼的照片和生活感短片。」

kate spade Pop-up Store