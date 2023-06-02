Haagen-Dazs 推出IG小遊戲 送雙人來回法國機票＋旅遊網$1,000禮券

Haagen-Dazs 近日與法國殿堂級甜品大師Pierre Hermé首度聯乘馬卡龍雪糕，更將於6月9至18日在MOKO新世紀廣場舉辦「A Spoonful of Macaron」期間限定活動，將法國小鎮大街帶到香港，場內設4大互動專區和禮遇。品牌更邀請到馮允謙和黃淑蔓現身揭幕活動。Haagen-Dazs也會推出IG filter小遊戲，大派雪糕優惠券及禮品，包括雙人來回法國機票、Trip.com $1,000禮券和Haagen-Dazs $50電子券。

Haagen-Dazs即將推出IG filter小遊戲，預測你是哪種口味的法式馬卡龍雪糕，完成遊戲後，只需上載到個人社交平台的IG story，標示@haagendaz_hong_kong 及 #ASpoonfulofMacaron，即可獲得限時優惠券，以優惠價購買馬卡龍雪糕系列家庭裝或士多啤梨紅桑子馬卡龍脆皮雪糕批；而回答簡單問題後，更有機會獲得豐富獎品，包括雙人來回巴黎機票（名額1名）、Trip.com $1,000禮券（名額10名）以及Haagen-Dazs $50電子券（名額200名），詳情請留意官方專頁：https://www.facebook.com/HaagenDazsHK。