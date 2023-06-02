夏日必備！日本熱賣Notime彩光脫毛機 4星期達至全身脫毛效果

踏入炎夏，又是時候換上適當的服飾，短袖衫和短褲就少不免，女士們甚至會穿起吊帶與陽光玩遊戲。不過稍為有礙眼的「毛毛」，就大大影響外觀了。要在夏日以白滑肌膚示人，可以選用日本熱賣產品「Notime零感嫩膚脫毛機」，每次只需10分鐘，約4周就可以為完成全身脫毛。

「Notime零感嫩膚脫毛機」分為女士專用的「icelady」（$2,999）和男士專享的「icedandy」（$3,299），前者採用IPL（Internse Pulse Light）彩光技術，以最大15.5J能量直達毛囊，令其進入休眠期，達至長久脫毛。「icelady」提供3種模式，包括冷單發、冷連發及冰敷，並可根據膚色選擇的5段光強度，配搭3不同款護理頭，針對不同部位。

「icedandy」可為男士處理粗黑、硬而濃密的毛髮，最大能量輸出達至17.0J，可按不同膚色選擇達至脫毛皮膚，有5段光強度選擇，與「icelady」一樣，均配有3種模式和配件，適用於鬚、腋下、手指、手臂、胸毛、腿及腳趾。兩部脫毛機最多可持續使用高達8年，絕對可替大家節省到美容院脫毛的費用，現於SASA、一田、LCX、永安、LOGON等地有售。