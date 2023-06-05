teamLab香港｜ 7月登陸九龍灣 精選6大沉浸式裝置＋過萬呎打卡空間
teamLab香港 | teamLab終於來港！由國際知名藝術團隊teamLab打造的《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」》將於7月登陸九龍灣Megabox，是次展覽會是探索創意與實踐「共同創造」概念的多元展覽，讓參加者置身共同創造的藝術世界，讓每個人均成為藝術家。
是次展覽佔地逾萬呎、精選了6個於世界各地廣受歡迎的作品，打造糅合視覺藝術與感知互動效果的大型沉浸空間，當中包括「塗鴉自然 ── 鼓動山脈與山谷，紅色名錄」及「光球管弦樂團」、「滑梯水果園」及「小人所居住的桌子」、「天才跳房子」、以及「彩繪城鎮」和「彩繪城鎮立體紙模型」。
《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」》
日期：2023年7月9日至2024年1月14日
時間：周一至五1400-2200、周六、日及公眾假期1000-2200
早鳥優惠票價：6月8日至7月8日成人$198、兒童$148、家庭套票（2成人+1兒童）$500、成人+2兒童$640、成人+3兒童：$780、成人+4兒童$920、全日制學生特惠門票（只限星期一至星期五，不適用於星期六、日及公眾假期）$178
正價門票： 2023年7月9日至2024年1月14日成人$220、兒童$180、家庭套票（2成人+1兒童）$560、成人+2兒童$720、成人+3兒童$880、成人+4兒童$1,040、全日制學生特惠門票（只限星期一至星期五，不適用於星期六、日及公眾假期）$198
地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 13樓
備註：12歲或以上需持成人門票入場，兒童門票只適用於3歲至11歲、2歲或以下免費入場、11歲或以下小童須由成人持票陪同下進入、全日制學生特惠門票持票者需要出示香港認可全日制學生證方可進場。
購票網址：http://fwdmax.fwd.com.hk、https://hk.trip.com/travel-guide/attraction/hong-kong/teamlab-future-park-139031132/