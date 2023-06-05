teamLab香港｜ 7月登陸九龍灣 精選6大沉浸式裝置＋過萬呎打卡空間

teamLab香港 | teamLab終於來港！由國際知名藝術團隊teamLab打造的《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」》將於7月登陸九龍灣Megabox，是次展覽會是探索創意與實踐「共同創造」概念的多元展覽，讓參加者置身共同創造的藝術世界，讓每個人均成為藝術家。

是次展覽佔地逾萬呎、精選了6個於世界各地廣受歡迎的作品，打造糅合視覺藝術與感知互動效果的大型沉浸空間，當中包括「塗鴉自然 ── 鼓動山脈與山谷，紅色名錄」及「光球管弦樂團」、「滑梯水果園」及「小人所居住的桌子」、「天才跳房子」、以及「彩繪城鎮」和「彩繪城鎮立體紙模型」。

「塗鴉自然 ── 鼓動的山脈與山谷，紅色名錄」

「滑梯水果園」

「小人所居住的桌子」

「天才跳房子」

「彩繪城鎮」

「彩繪城鎮立體紙模型」