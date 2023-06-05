Guinness健力士黑啤主題體驗 兩大互動主題展區/免費歎黑啤/限量版商品｜尖沙咀K11

全球知名啤酒品牌健力士Guinness於6月2日至30日期間，於尖沙咀K11 Art Mall呈獻全港首個黑啤主題的沉浸式體驗——House of Guinness，參觀完兩大互動主題展區，最後亦可到Guinness Pub免費品嚐健力士Guinness 醇黑生啤！愛酒人士可盡情沉浸於健力士Guinness的獨特魔法，感受這醇黑生啤的無窮魔力和獨特感官體驗。

House of Guinness活動詳情：

日期：2023年6月2日至30日、2023年6月中旬至30日(期間限定店)

開放時間：星期一至四中午12時至晚上9時、星期五、六及日中午12時至晚上10時

地點：K11 Art Mall露天廣場、K11 Art Mall地下中庭 (期間限定店)

內容：健力士Guinness沉浸式互動主題展區、免費健力士Guinness醇黑生啤及期間限定店

第一站：健力士Guinness氮氣波波

沉浸於充滿不同大小氣泡的房間中，象徵著健力士Guinness醇黑生啤柔滑口感的關鍵—氮氣。健力士Guinness醇黑生啤的非凡魅力源自面層的細緻綿密泡沫，這都是歸功於每一杯生啤都會蘊含3億個氮氣氣泡，才令每一口都如絲般幼滑。

第二站：健力士Guinness浪湧和沉澱 (Surge and Settle)主題鏡房

透過多屏幕鏡面藝術裝置，欣賞由藝術家Shane Griffin (GRIF)為健力士Guinness獨家創作的The Surge Video Experience。影片以視覺帶領觀眾沉浸於健力士Guinness醇黑生啤的獨特浪湧和沉澱(Surge and Settle)，探索健力士Guinness的魔法。

第三站：健力士Guinness Pub

品嚐新鮮健力士Guinness 醇黑生啤及享受它最柔滑的口感。完成體驗後更可免費領取健力士Guinness罐裝生啤乙罐，讓您回家可以繼續品嚐健力士Guinness醇黑生啤的滋味。

期間限定店 發售多款限量版商品

由6月中旬至30日，K11 Art Mall地下中庭更特設健力士Guinness期間限定店，發售多款限量版商品，不容錯過！

健力士Guinness 烏龜啤酒杯 健力士Guinness 大嘴鳥啤酒杯

健力士Guinness 啤酒蓋珐琅杯 (米白色) 健力士Guinness 啤酒蓋珐琅杯 (黑色)

健力士Guinness 啤酒桶拼圖

於指定酒吧、餐廳或零售店消費，即可免費換領健力士Guinness特別版限量版酒杯：