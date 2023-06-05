姜濤表演《致少年時代》 懷念年少懵懂的自己

MIRROR成員姜濤早前與因合作結緣的古巨基，齊齊到《Music Panda》表演，二人除了合唱電影主題曲之後，更互唱對方的作品。姜濤挑選了《致少年時代》，透露歌詞令他甚有共鳴，回想起以前「只要想做就乜都唔理」的自己。雖然年長了便多了顧慮，不過姜濤認為成熟便要三思後行。

古巨基與姜濤因合唱而結緣。

姜濤與古巨基因合作《阿媽有咗第二個》電影歌曲《愛回家》相識，他們日前雙雙擔任節目嘉賓，互相演繹對方的歌曲。古巨基挑選了《Dear My Friend,》，直言這首關於朋友的歌打動了他，令他完全代入這份感情之中，「令我想起肥仔錢國偉，他一定聽到。」至於姜濤選擇演唱《致少年時代》，歌詞令他甚有共鳴：「這首歌唱出少年時代那種無知懵懂的感覺，其實入行後一段時間，自己都有這樣的感覺。」

姜濤演唱時非常投入。

從贏得《全民造星》總冠軍入行至今已經5年，姜濤回看5年前的自己，「入行久了，總覺得自己沒有了當初的天真。雖然只是5年，但這5年來好像濃縮了很多事情，很難再回到以前比賽的狀態，那種很想做一件事可以甚麼都不管的感覺。」隨住年紀漸長，成熟了的姜濤認為每做一件事都要想清楚，「有好有不好，人成熟了便要三思而後行。」回望演藝之路，姜濤最高興的是贏得造星冠軍，全因他從小到大沒拿過任何獎項，「直至宣佈冠軍那刻，覺得人生終於有獎可以讓父母驕傲。」