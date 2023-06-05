中環｜「北木島喜多嬉牡蠣屋」90分鐘任食生蠔＋帆立貝+串燒 限時送松葉蟹膏竹炭多士
日本開關，相信大家已經急不及待「回鄉探親」，不過年假和金錢有限，每每只能抱著意猶未盡的感受回港。想在本地品嚐日本風味，唯一辦法就是走訪日式餐廳尋找原味道。最近「 北木島喜多嬉牡蠣屋 」由擺花街搬遷到中環，以全新面貌示人之餘也換上新餐單，提供日本生蠔及帆立貝90分鐘任食放題，更有擺盤講求的喜多嬉懷石八品和松葉蟹舞茸五島手延烏冬提供，每人不用$500即可試到。
今次餐廳搬到舖位更大的店面，提供全新日本料理和清酒雞尾酒，讓客人可享用來自日本最新鮮的食材以及主廚從日本精修的廚藝。餐廳每隔數月就會按季節更換餐單，最近就有90分鐘懷石風放題，任食日本蠔、帆立貝和串燒，更附上頭盤、二道和甜品！
除放題外，餐廳也提供蟹款日式午餐料理，滿足中環上班族！餐點齊集前菜、沙律、湯 品、松葉蟹茶碗蒸及御飯，讓各位於短短的午飯時間飛轉日本。
北木島喜多嬉牡蠣屋 90分鐘喜多嬉懷石風放題
時間：1200-2330
價錢：$498位（頭盤、二道、任食日本蠔及帆立貝）、$598/位（頭盤、二道、任食串燒、日本蠔及帆立貝、任飲生啤，附送北海道葡萄酒雪葩最中餅）
地址：中環些利街 2 號 LL Tower 3 樓
電話：6089 8740
整詢：https://www.instagram.com/kitaki.kaki/