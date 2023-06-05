中環｜「北木島喜多嬉牡蠣屋」90分鐘任食生蠔＋帆立貝+串燒 限時送松葉蟹膏竹炭多士

日本開關，相信大家已經急不及待「回鄉探親」，不過年假和金錢有限，每每只能抱著意猶未盡的感受回港。想在本地品嚐日本風味，唯一辦法就是走訪日式餐廳尋找原味道。最近「 北木島喜多嬉牡蠣屋 」由擺花街搬遷到中環，以全新面貌示人之餘也換上新餐單，提供日本生蠔及帆立貝90分鐘任食放題，更有擺盤講求的喜多嬉懷石八品和松葉蟹舞茸五島手延烏冬提供，每人不用$500即可試到。

今次餐廳搬到舖位更大的店面，提供全新日本料理和清酒雞尾酒，讓客人可享用來自日本最新鮮的食材以及主廚從日本精修的廚藝。餐廳每隔數月就會按季節更換餐單，最近就有90分鐘懷石風放題，任食日本蠔、帆立貝和串燒，更附上頭盤、二道和甜品！

凡惠顧喜多嬉放題，即可享用頭盤喜多嬉懷石八品，當中包括伊勢海老羊羹、雲丹松葉蟹黃金膏配蟹醋啫喱、手工月見燒雞軟骨棒、炭燒活饅 (二食)、明太子拌秋葵、喜多嬉牡蠣茶漬飯、愛知縣白象貝刺身、季節沙律。

二道 松葉蟹舞茸五島手延烏冬配白象貝濃湯，以來自日本的原隻松葉蟹配10斤白象貝及24小時精製的濃湯製成，

為配合夏季，主廚以五島手延烏冬為麵底，再加入時令舞茸菇及少量柚子皮提鮮。

任食來自北木島喜多嬉蠔場生蠔

任食日本產帆立貝，味道相當鮮甜！

燒雞串燒當中包括燒鳥七里香、燒鳥腳筋、燒鳥頸 肉、燒鳥大腿肉、燒鳥皮、燒鳥膝軟骨、燒鳥砂肝。

燒羊架

自家製一夜干燒魚

北海道葡萄酒雪葩最中餅（每位一客）

除放題外，餐廳也提供蟹款日式午餐料理，滿足中環上班族！餐點齊集前菜、沙律、湯 品、松葉蟹茶碗蒸及御飯，讓各位於短短的午飯時間飛轉日本。

日本藍鰭金槍魚盛合丼御膳 $198

岩鹽燒A5飛驒和牛柳配醬油脆脆御膳$288

開某首兩個月將送出「松葉蟹膏竹炭多士」（價值$98），每日限量10份，送完即止。

各款日本清酒雞尾酒

北木島喜多嬉牡蠣屋 90分鐘喜多嬉懷石風放題

時間：1200-2330

價錢：$498位（頭盤、二道、任食日本蠔及帆立貝）、$598/位（頭盤、二道、任食串燒、日本蠔及帆立貝、任飲生啤，附送北海道葡萄酒雪葩最中餅）

地址：中環些利街 2 號 LL Tower 3 樓

電話：6089 8740

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