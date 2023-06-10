Jimmy The Argentine香料系列 全天然食材製作 把阿根廷傳統滋味帶到香港

由J’aime Somm引入Jimmy The Argentine推出的亞根廷香料系列，現已登陸 HKTV mall！四款標誌性香料包括Chimichurri阿根廷青醬、Chimichurri Picante香辣阿根廷青醬、Provenzal普羅旺斯雜香草和Smoky Patagonia煙熏巴塔哥尼亞香料，絕對能為喜愛烹飪和食物文化的人帶來全新體驗！

Jimmy The Argentine 4款亞根廷香料 以全天然食材製作

品牌創辦人Jimmy在阿根廷出生，年幼時隨家人移居澳洲，因總是聽到父母抱怨在澳洲找不到好的阿根廷食材，令他開始了Jimmy The Argentine的旅程，並以研發自己最喜歡的食材，產品和香料為目標，希望將阿根廷的美食文化帶到澳洲，現在更將家鄉風味帶來香港。

四款香料均在澳洲塔斯馬尼亞製造，以高品質的天然食材為原料，並注入了創新的口味。

Chimichurri 阿根廷青醬

阿根廷青醬是阿根廷烤肉文化中必不可少的調味料，由歐芹、大蒜和醋製成，可以搭配各種肉類和海鮮食材，帶來獨特的風味和口感

Chimichurri Picante 香辣阿根廷青醬

香辣阿根廷青醬更加入了辣椒片或辣椒粉，增添了額外的風味

Provenzal 普羅旺斯雜香草

普羅旺斯雜香草則是流行的阿根廷大蒜、歐芹和鹽的組合可以用作醬料或調味料，為薯條、雞肉、雞蛋等食物增添風味

Smoky Patagonia 煙熏巴塔哥尼亞香料

煙熏巴塔哥尼亞香料則是具有獨特的煙熏及香辣風味，由煙熏紅椒、洋蔥、大蒜、辣椒粉、迷迭香和芹菜種子製成，為肉類、魚類和蔬菜帶來豐富的層次感和風味

Jimmy The Argentine的亞根廷香料系列不僅能夠讓人們在家中輕鬆製作出具有阿根廷風味的美食，同時將阿根廷烹飪文化和食物文化帶到世界各地。除了可以在家中使用，也非常適合送給喜愛烹飪的朋友和家人。