父親節2023｜精選22間酒店自助餐及餐廳 黑松露/龍躉主題/爸爸免費用餐＋送牛扒

父親節2023 ｜ 大多數爸爸都是家庭中的經濟支柱，每天早出晚歸只為養育子女，所以適逢父親節將至，各位好應藉此多多孝順父親，帶他品嚐城中滋味，好好放假。今次為大家精選了今年父親節必到的酒店自助餐或食府，由酒店自助餐到於維港海岸上品嚐點心都有，部分盡早預訂更可享早鳥優惠。

JW 萬豪酒店

JW咖啡室推出父親節自助晚餐，無限供應冰鎮海鮮如新鮮龍蝦、麵包蟹、紅蟹或藍蟹及海螺，以及頂級刺身如5-6頭南非鮑魚、帆立貝、赤貝、鰤魚及牡丹蝦等。琳瑯滿目的國際佳餚包括招牌燜南非鮑魚、花膠扣海參、柚皮燴鵝掌、避風塘炒蟹、香炒龍躉、XO醬炒帶子鮮魷、花膠椰青燉海螺、燒美國頂級牛肋骨及香草烤羊架等。

JW咖啡室父親節自助晚餐

而位於酒店大堂的The Lounge便可飽覽香港夜景，自助晚餐提供新鮮龍蝦和雪蟹腳、刺身如帆立貝、赤 貝、鰤魚、油甘魚及甜蝦、以及即叫即製的芝麻三文魚或香辣吞拿魚日式手卷等。亞洲風味菜式就有燜南非鮑魚花膠、北京烤鴨、紅燒乳鴿、蔥薑炒蟹；西式美有如紅酒燉牛面頰、香烤肉眼扒、香草烤羊架和慢煮三文魚等。

JW The Lounge 父親節自助晚餐

JW 咖啡室國際美食父親節自助晚餐

供應日期：6月17至18日

價錢：成人$968/位、小童$678/位；另設加一服務費

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The Lounge 自助晚餐

供應日期：6月18日

價錢：成人$638/位、小童$438/位；另設加一服務費

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帝逸酒店

今年帝逸酒店的Alva House父親節自助餐以黑松露和鴨肝做主題，除即開生蠔、冰鎮海鮮和日式鐵板燒外，更要試試香烤黑松露威靈頓 牛柳和黑松露煎鴨肝、黑松露牛油扇貝、黑松露蘑菇忌廉汁闊條麵及黑松露蘑菇意大利飯等。當中黑松露鴨肝意大利雪糕以黑松露及鴨肝製成，另D24榴槤意式雪糕則以果味濃郁的D24榴槤肉製成，散發出獨特的榴槤甘香，自助餐每日更設4款Häagen-Dazs雪糕及多款精緻蛋糕。於2023年6月17日至18日自助早午餐及晚餐期間，Alva House更特別為爸爸們送上貝克啤酒一杯。

Alva House「黑松露．鴨肝」 極致滋味海鮮自助晚餐

「黑松露．鴨肝」 極致滋味海鮮自助晚餐

供應日期：6月17日1800-2130、6月18日1730-2000、2030-2300

價錢：成人$798/位、小童$468/位；另設加一服務費

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香港喜來登酒店

香港喜來登酒店繼續推出法式美食，如紅酒燴牛尾及焗香草酥皮三文魚等。同時供應多款時令海鮮冷盤、精選刺身壽司及新鮮即開生蠔。於父親節當日惠顧自助午餐，每位父親可免費獲贈特調的柚子檸檬梳打乙杯。同時，即切燒肉亦會升級至燒澳洲戰斧扒及烤鹿兒島豬里脊肉。於晚餐時段，每款父親更可免費無限次享用精選汽酒或鮮雜果賓治，以及免費獲贈榛子朱古力泡芙乙份。

法式香草焗田螺

榛子朱古力泡芙

法式海鮮饗宴自助餐

供應日期：6月18日1200-1430、1800-2130

價錢：午市成人$468/位、小童$234/位、晚市成人$768/位、小童$384/位；另設加一服務費； 即日起至6月11日預訂可享85折早鳥優惠 。

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香港東涌福朋喜來登

位於香港東涌福朋喜來登酒店地下大堂的「御廚」餐廳，將推出一系列特色佳餚及海鮮美饌配以亞洲風味燒烤主題自助餐，讓各位與爸爸樂聚天倫。冷盤方面，自助餐供應冰鎮海鮮、特色沙律及壽司卷物；精選亞洲佳餚包括正宗印度美食、中式點心及即煮湯麵等。「御廚」將於父親節的週末6月17及18日推出以燒烤美食為主題的自助餐，各位可品嚐一系列限定燒烤美饌。自助晚餐時段更為每位父親贈送海陸滋味拼盤，包括半份波士頓龍蝦及和牛封門柳（6安士）。餐廳更安排氣球大師為小朋友扭出趣致氣球，添加歡樂氣氛。

6月17及18日推出以燒烤美食為主題的自助餐

「御廚」父親節自助餐

供應日期：即日起以另行通知（自助午餐1200-1430、自助晚餐1800-2130）

價錢：午市成人$382.8/位、小童$283.8/位、晚市成人$437.8/位、小童$327.8/位；已包含加一服務費； 經eShop預訂可享高達7折優惠。

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香港東涌世茂喜來登酒店

香港東涌世茂喜來登酒店 「嶼坊」自助海鮮吧提供即開生蠔、長腳蟹、蝦、藍青口、翡翠螺、蜆等，晚上更供應的蒜蓉焗龍蝦。6月份以越式主題，熱食方面有越式牛肉湯河和越式豬腩肉包。精緻甜品糕點包括近期大熱的巴斯克芝士蛋糕、即製雞蛋仔、無限量供應Häagen-Dazs 雪糕等。於父親節6月17至18日期間的自助晚餐時段，「嶼坊」將向每位父親贈送一份10安士美國肉眼扒及可享啤酒或餐酒乙杯。

即開生蠔

提供多種冰鎮海鮮

「嶼坊」父親節自助餐

供應日期：6月17-18日1200-1430、1800-2130

價錢：午市成人$481.6/位、小童$312.2/位、晚市成人$778.8/位、小童$437.8/位；已包含加一服務費； 經eShop預訂可享高達85折優惠。

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香港麗晶酒店

香港麗晶酒店港畔餐廳提供父親節自助午餐和自助晚餐，自助晚餐供應三文魚子、扇貝、油甘魚、三文魚、赤貝，還有吞拿魚和拖羅等刺身，而頭盤則包括帝王蟹芒果沙律和自家製醃三文魚伴柑橘茴香，再加上莎樂美腸、燻牛肉、 意式肉腸以及白毛豬火腿等精選冷肉盤。此外，客人亦可一嚐地道的亞洲風味， 特色風味包括清蒸沙巴龍躉、瑤柱蛋白蒸鮑魚、鹹蛋芥末黃金魷魚、蟹肉蝦仁炒蛋白和海南雞飯。或是享用法式經典美食，包括橙香油封鴨腿配醃製橙片，以及法式白酒奶油三文魚伴香蔥皆可。

香港麗晶酒店提供父親節自助午餐和晚餐

甜品櫃檯有檸檬夾心蛋糕、香蕉拖肥批、濃縮咖啡果仁蛋糕、威士忌朱古力蛋糕、柚子蛋糕、黑芝麻芒果奶凍和黑森林鬆餅。晚餐時段，更增設朱古力心太軟棉花糖，還有按客人要求訂調的香薄法式班㦸配火焰橙酒。

港畔餐廳父親節自助午、晚餐

供應日期：6月18日1200-1500、1730-2000、2030-2300

價錢：午市成人$748/位、小童$378/位、晚市成人$998/位、小童$498/位；另設加一服務費。

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香港尖沙咀凱悅酒店

香港尖沙咀凱悅酒店推出海膽主題海鮮自助晚餐，廚師團隊嚴選來自加拿大肥美鮮甜的海膽入饌，炮製多款精緻美食。當中必試地中海胡椒海膽吞拿魚牛油果田園沙律、即叫即製海膽軍艦、海膽豆腐鰹魚湯。同時也有巴馬臣芝士輪海膽闊條麵。

海膽主題自助晚餐

自助晚餐另一重點推介是波士頓活龍蝦美饌，包括即烚波士頓龍蝦、蒜蓉辣椒牛油燒龍蝦及避風塘炒龍蝦鉗。海鮮迷亦可品嘗翡翠螺、青口、沙白蜆、凍蝦、小龍蝦及蟹腳等冰鎮海鮮，還有多款新鮮刺身及壽司，以及於週末供應的即切原條油甘魚。

海膽主題海鮮自助晚餐

供應日期：即日起至6月30日1800-2200

價錢：周一至四成人$748/位、小童$374/位；周五至日、公眾假期前夕及正日成人$798/位、小童$399/位；另設加一服務費。

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都會海逸酒店

都會海逸酒店西餐廳今次主打以和牛及矜貴食材入饌的佳餚，當中包括脆炸M5和牛哥頓布伴鮮茄山楂醬、酥炸牛面頰伴羅望子酸汁、燒M5和牛肉等。同時亦有以龍躉為主題的特色菜式，包括金銀蒜蒸龍躉柳、紅炆枝竹花菇龍躉頭腩件等。甜品方面就有滋潤杏汁燉花膠糖水、冧酒咖啡蛋糕、咖啡焦糖燉蛋等等。另外，每位惠顧父親節自助晚餐之父親亦可獲得Premier’s Tea Hong Kong醇茶禮品包，數量有限，送完即止。

提供多款冰鎮海鮮

脆炸M5和牛哥頓布伴鮮茄山楂醬

【饗】父盛名父親節自助餐優惠

供應日期：6月17及18日1100-1315、1345-1600；1700-1915、1945-2200

價錢：午市成人$558/位、小童$418/位、晚市成人$768/位、小童$528/位；另設加一服務費，6月16日前於eShop付全費預訂可享75折優惠、首150名顧客於eShop付全費預訂6月17日之自助餐可享75折優惠、首150名顧客於eShop付全費預訂6月18日之自助餐可享8折優惠。

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北角海逸酒店

北角海逸酒店綠怡咖啡廳為各位爸爸帶來「超級爸爸自助早午餐/自助晚餐」，提供一系列黑松露美饌及無限量享用即開生蠔。每位爸爸也可獲贈西班牙水果酒或啤酒一杯，及Fleurance Nature抗菌消毒精油噴霧1支。於「超級爸爸自助晚餐」時段，每位客人更可額外享用無限量波士頓龍蝦、無限暢飲指定紅白酒及黑松露焗龍蝦1份。

除上述提到的佳餚外，自助晚餐重點主菜推介還有黑松露焗釀蟹蓋、黑松露忌廉汁焗扇貝、意式黑松露海鲜薯糰、意大利黑鑽海鮮燉飯配巴馬臣芝士輪、黑松露翡翠炒蝦球、黑松露焗蠔及葡式烤乳豬等等。

黑松露焗釀蟹蓋

黑松露焗蠔

超級爸爸自助餐

供應日期：6月17及18日1130-1430、1830-2200

價錢：午市成人$488/位、小童或長者$438/位、晚市成人$718/位、小童或長者$528/位；另設加一服務費； 經eShop預訂即享7折優惠。

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香港港麗酒店

香港港麗酒店咖啡園推出「國際美食自助午餐」和「海陸美饌尋味之旅」自助晚餐，只要於6月17或18日光顧，用餐前每位爸爸可先享用一 杯夏日蘋果特飲，然後品嚐冰鎮海鮮如鮑魚、加拿大鱈場蟹腳、海蝦、翡翠螺、青口及蜆。特色熱盤推介有紅酒燴牛面頰、南乳炆豬手、薯絲炸蝦卷等，即切烤肉區的香烤西冷及豬架。最後可品嚐各式各樣父親節限定的精緻甜品、即製雞蛋仔及 Häagen-Dazs 雪糕，汽水及果汁更可無限添飲。

自助晚餐時段則有父親節限定美食 — 焗龍蝦米多(每位客人半隻)及即席炮製的火焰櫻桃配雲呢嗱雪糕，且指定啤酒、果汁及汽水無限添飲。餐廳會先為每位客人奉上兩隻即開生蠔及日式磯煮鮑魚，另有甘甜味美的海膽。戶外燒烤區有廚師即席烤製斧頭豬扒、和牛肩扒、澳洲羊架及脆皮豬腩等。而熱盤方面，精選推介有燒牛肋骨、鹽焗原條三文魚柳及避風塘炒蝦等。除了果汁、汽水及指定啤酒無限暢飲，客人亦可另加港幣$120無限添飲指定紅酒、白酒及氣泡酒。

父親節當天 （6月18日 ）惠顧自助午餐及晚餐的父親可獲贈精選巧克力。

國際美食自助午餐、「海陸美饌尋味之旅」自助晚餐

供應日期：6月17及18日1200-1430、1830-2130

價錢：午市成人$588/位、小童$428/位、晚市成人$838/位、小童$438/位；另設加一服務費。

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富豪九龍酒店

富豪九龍酒店為父親節特意推出「亞洲風味自助午餐」和「意・泰饕宴自助晚餐」，前者特別推介惹味避風塘炒蟹、四川辣子雞、印式烤雞和MÖVENPICK雪糕系列；後者則揉合意泰地道特色，除無限量供應冰鎮海鮮外，更有泰式燒牛肉沙律、辣椒膏炒青口、香草檸檬焗魚、紅酒燴牛尾及白酒煮青口！

首10張預訂4位或以上的訂單，可享「父親免費」限量優惠，客人需先將4位自助餐加入購物車， 結賬時系統會自動扣減1位成人自助餐價格。另外，於網上商店預訂任何父親節自助餐滿港幣2,500元（於同一訂單），可獲免費模擬飛行駕駛體驗（價值港幣1,250元）及港幣200元酒店餐飲折扣優惠，結賬時系統會自動顯示贈品，名額只得20個，送完即止。

模擬飛行駕駛體驗

亞洲風味自助午餐、意・泰饕宴自助晚餐

供應日期：6月11-7月2日1200-1430、1830-2130

價錢：平日午市成人$302.4/位、小童$222.4/位、長者$240/位、周六、日及公眾假期成人$358.4/位、小童$278.4/位、長者$280/位；周一至四晚市成人$534.4/位、小童$350.4/位、周五至日、公眾假期及前夕成人$558.4/位、小童$390.4/位；另設加一服務費、 經網上商店預訂，可享快閃7折優惠。

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唯港薈

屢次獲選為全港最佳自助餐之一，Hotel ICON旗下的The Market於父親節推出限定自助晚餐，7個開放式廚房由來自世界各地的廚師主理，除可品嚐到日本長腳蟹鐵板燒外，每位更附送魚燜冬菇1客。

The Market 父親節自助餐

供應日期：6月17-18日1145-1430、1830-2200

價錢：午市成人$738/位、小童$498/位；晚市成人$958/位、小童$678/位；另設加一服務費。

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香港W酒店

香港W酒店KITCHEN推出父親節限定「Booze & Bonanza」自助餐，由團隊精心設計父親節美饌。當中必試薑蔥花雕酒茅台蒸蝦、啤酒燒烤醬烤豬肋骨、白蘭地蒜蓉牛油烤羊架配無花果醬、花生醬威士忌可樂烤雞、醉龍舌蘭青檸大蝦等以酒入饌的菜色；另設酒品甜點如草莓香檳果凍、黑朱古力威士忌沙赫蛋糕和香橙柑曼怡瑞士卷，相信爸爸必定食指大動。

另外，於6月18日正日當日享用自助餐，每位父親將特別享有父親節限定朱古力，讓大家可以過一個甜蜜溫馨父親節。

Booze & Bonanza 父親節自助餐

供應日期：（自助午餐）6月12-17日1200-1430、（自助晚餐）6月12-18日1800-2130 以及 （自助早午餐）6月18日1200-1500

價錢：自助午餐周一至五成人$438/位、小童$298/位、周六及公眾假期成人$538/位、小童$348/位；

自助晚餐周一至四成人$728/位、小童$458/位、周五、六及公眾假期成人$788/位、小童$498/位；

自助早午餐成人$1,098/位（任飲指定香檳、紅白酒、啤酒、汽水及果汁）、$888/位（配無限任飲指定果汁 ）、小童$538/位；另設加一服務費。

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港島香格里拉

港島香格里拉的cafe TOO推出父親節正日限定自助餐，一日舉行4場，提供各式凍海鮮、國際佳餚和香港地道美食。

cafe TOO 以美食盛宴答謝摯愛父親

供應日期：6月18日1130-1330、1400-1600；1730-1930、2000-2200

價錢：午市成人$738/位；晚市成人$798/位、4-11歲小童可享原價五折；另設加一服務費； 香格里拉會會員以優惠碼「HKSLC06023」預訂即可專享 cafe TOO 父親節自助餐獨家「買2送1」優惠。

訂座或查詢：2820 8571

九龍香格里拉

九龍香格里拉Cafe Kool供應一系列以優質食材入饌的國 美食、時令凍海鮮、招牌喇沙及更多特色佳餚，為爸爸送上驚喜！

Cafe Kool 縱享環球美饌饗宴

供應日期：6月17-18日1145-1430、1800-2130

價錢：午市成人$688/位；晚市成人$888/位、4-11歲小童可享原價五折；另設加一服務費； 香格里拉會會員以優惠碼「HKSLC30OFF」預訂即可專享 Café Kool 父親節自助餐獨家7折優惠。

訂座或查詢：2733 8753

香港嘉里酒店

大灣咖啡廳父親節自助餐以美式烤肉作主題，以多款肉類滿足一班「肉食系爸爸」，當中包括戶外燒烤區即席炮製炭燒原隻小山羊、熱葷包括香烤牛肋骨、燒原隻牛仔膝、烤意式香腸等，以及多款燒烤派對必備配菜與任食經典美式甜點。

大灣咖啡廳 美式烤肉狂熱派對

供應日期：6月18日1145-1430、1800-2130

價錢：晚市成人$888/位，另設加一服務費；6月18日會由每位爸爸送上由本地原創品牌Mindful Sparks出品的精選氣泡茶乙支。

訂座或查詢：2252 5246

如心酒店 I-O-N（黃竹坑、觀塘）

位於南灣如心酒店的黃竹坑 I-O-N 兩天限定的自助早午餐和晚餐以多款沙律、魚生、芝士、冰鎮海鮮等打頭陣，之後有天婦羅和招牌湯麵吧，以及多國料理菜式如XO 醬炒豬爽肉、芝士釀蝦丸、葡萄牙香辣烤雞等。再以多款甜品和每位一份的熱薑梳乎厘和花旗參螺頭燉雞湯作結。

另一方面，九龍東如心酒店內觀塘 I-O-N，各位可先品嚐龍蝦湯，再試烤大骨牛扒和烤全羊脾，加上熱騰騰的美食如花膠炒雞、海參炒螺片、蒸海蝦、巴東牛肉和煎鵝肝配無花果多士，晚餐更可品嚐大廚現場烹飪的紅燒鮑魚花菇、酸菜魚、辣酒煮東風螺等下酒菜。

黃竹坑及觀塘I-O-N

供應日期：6月17-18日

價錢：午市成人$398起/位、小童$298起/位、長者$338起/位；晚市成人$528起/位、小童$388起/位、長者$428起/位；另設加一服務費。

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荃灣西如心酒店

荃灣西如心酒店Café Circles推出父親節自助午餐和晚餐並在晚餐，為每位送上香煎M4和牛西冷及鮑魚配松露燒汁一客，享用父親節自助餐的爸爸們將獲贈百利甜酒朱古力蛋糕。

荃灣西如心酒店Café Circles

供應日期：6月17-18日1200-1430、1830-2130

價錢：午市成人$488/位、小童及長者$408起/位；晚市成人$688/位、小童及長者$608/位；另設加一服務費。

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意大利餐廳 Cantina 父親享免費牛扒及雞尾酒

凡於6月17日或18日預訂早午餐或晚餐，每位父親都將獲享贈送的250克牛腰窩扒。各位也可選擇品嚐招牌無間斷早午餐，享受無限量供應的意式小食、意粉和甜點，以及暢飲啤酒。餐廳在6月18日（星期日）更設氣球魔術表演，同時父親可免費獲贈一杯The Dispensary酒吧的特色雞尾酒。

每位父親將獲250克牛腰窩扒

Cantina

地址：香港中環荷李活道10號「大館」1 座 1 樓

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張保仔號 海上品嚐精緻點心

父親節不一定要到餐廳或酒店進餐，將飯枱搬到海上或許又有另一番感受。在父親節周末跟爸爸登上「張保仔」，穿越維多利亞港，展開海上旅程。大家可參加「點心航遊」或「下午茶航遊」，品嚐Dim Sum Library的精緻點心美食和aqua的甜點，在6月17日和18日父親們將可獲享額外的啤酒。也可坐「維多利亞港晚間航遊」或「幻彩詠香江遊船」，欣賞香港璀璨的動人夜景。

張保仔號

共乘張保仔號

供應日期：6月17-18日

價錢：「點心航遊」或「下午茶航遊」成人$399/位、小童$299/位；「維多利亞港晚間航遊」或「幻彩詠香江遊船」成人$270起/位、小童$170起/位。

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A Lux 父親節限定早午餐 / 晚市餐單

父親節周末，A Lux將推出四道菜早午餐體驗，以餐廳大受歡迎的「Buon Fine Settimana」同末早午餐體驗作基礎，為各位爸爸獻上由廚藝團隊巧手演繹的季節精品。各位亦可選五道菜（父親節）早午餐體驗以享用額外頂級「西伯利亞鱘魚魚子醬（10克）及佐料」前菜，及90分鐘無限暢飲一系列無酒精飲品（每位$788）或無限暢飲指定香檳及葡萄酒（每位$888）。

前菜有豐富的「意大利前菜拼盤（Antipasto）」，包羅多款精美的意式小點，4款主食選擇就有以自家人手製作的意粉設計的招牌「西班牙紅蝦闊條麵」（另加$108）、「鮑魚幼蛋麵配蒜蓉辣椒」（另加$88）、「燴牛面頰長通粉配蘑菇忌廉汁」及鮮甜味美的「龍蝦帶子燴意大利飯」。

主菜方面，就有「燒美國肉眼扒」或「澳洲M8和牛」（另加$368）、「意式雞肉卷」或「香煎爐魚、蜆配菠菜及牛油汁」。而父親節限定的「威靈頓牛柳」，外脆內嫩，以美國極佳級牛柳配上甘香鵝肝、蘑菇及洋蔥醬。菜單最後以可供無限自選的席前「Le Dessert Chariot甜點餐車」作結。

晚市餐單方面就有五道菜的「L’amore della famiglia」，前菜包括開胃小食「白蘆筍配西班牙火腿及有機蛋」，及「北海道帶子配海膽及香草牛油汁」。主食有結合飽滿龍蝦及甘醇烏魚子設計的「龍蝦烏魚子扁幼麵」；主菜則可選「酥皮鱈魚卷配意式海鮮湯」或「威靈頓羊柳」，菜單最後以「特色甜品或芝士拼盤」為畫上句號。

A Lux

供應日期：6月17-18日1200-1500（早午餐）、1800-2200（晚餐）

價錢：「Buon Fine Settimana」每位$588起、「L’amore della famiglia」每位$980

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PIRATA

於6月17日及18日，可到PIRATA旗下Pirata、The Optimist、TokyoLima、Chaiwala、Meats、Honjo、La Favorita、Honjokko 和 Calle Ocho 享用父親節早午餐。每間餐廳都推出獨特且價格相宜的菜單，提供各種美味佳餚滿足所有爸爸的味蕾並回饋十項全能的爸爸。例如The Optimist 的西班牙北部傳統燒烤（Asador）菜式、TokyoLima 的特製慢煮豬膝、 Meats 的豐盛肉類主菜、 Honjo 的父親節特選壽司刺身拼盤、Chaiwala 風味獨特的炭烤和咖喱、 La Favorita 的奢華意大利菜、Honjokko 的精緻現代日本料理或Calle Ocho 的地道西班牙小菜（Tapas）、父親節限定烤羊排以及免費無限暢飲 Estrella 生啤。

PIRATA

供應日期：每間餐廳供應日子不同，詳情請瀏覽官網。

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