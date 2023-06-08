父親節蛋糕2023｜精選30款酒店、餅店出品 豆腐火腩飯造型/特濃朱古力口味/純素之選

父親節蛋糕2023｜今個月18日就是父親節，爸爸作為一家之主，辛勞工作照顧家庭，當然要為他們作出最真誠的答謝。除了買禮物、 吃大餐外，一個精緻、美味的蛋糕絕對能為節日添上點點儀式感！今次編輯為大家精選城中各大餅店及酒店推出之父親節蛋糕，部分更設有早鳥優惠，馬上來看看！

父親節蛋糕2023｜Simply Pleasure、Smile Yogurt 訂購按此

今個父親節，Simply Pleasure與Smile Yogurt以「勇氣」為主題，創作全新父親節蛋糕系列，包括榛子朱古力伯爵茶蛋糕《My Happy Dad》、日本紅豆黑芝麻麻糬蛋糕《Mr. Gentleman》，以及百利甜酒黑糖麻糬法國朱古力蛋糕《Mr. Bailey》。早鳥價至2023年6月13日，早買早享受！

《My Happy Dad》伯爵茶雪芳蛋糕 | 榛子慕絲 | 朱古力慕絲

（早鳥價至2023年6月13日 – 4吋︰$278 | 6吋︰$608 | 8吋︰$1080）

《Mr. Gentleman》黑芝麻海綿蛋糕 | 日本小倉紅豆蓉 | 黑芝麻醬麻糬 | 杏仁餅底

（早鳥價至2023年6月13日 – 3吋︰$258 | 5吋︰$468 | 8吋︰$798）

《Mr. Bailey》法國朱古力雪芳蛋糕 | 百利甜酒慕斯 | 黑糖麻糬 | 乾橙片 | 朱古力條 | 尤加利葉

（早鳥價至2023年6月13日 – 4吋︰$228 | 6吋︰$468 | 8吋︰$958）

父親節蛋糕2023｜The Cakery 訂購按此

主打健康及純素蛋糕的本地烘焙店The Cakery，特別呈獻兩款造型感滿滿的父親節蛋糕 ——「雪茄蛋糕」和 「超人爸爸」蛋糕 ，兩款蛋糕都不含雞蛋和乳製品，對素食者友好，也是比較健康的選擇。父親節限定蛋糕由即日起至18日發售，可於網站或The Cakery門市訂購，提供上門送貨或門市自取。

「雪茄蛋糕」（$390）以濃郁有機黑朱古力卷蛋糕伴以黑朱古力榛子甘納許，並加上可可碎粒和朱古力粒作點綴，入口細滑濃香；造型如真的雪茄，絕對是父親節的最佳禮物。

「超人爸爸」蛋糕（$680）三層黑朱古力蛋糕配搭黑朱古力甘納許，味道和口感更有層次，而且用上超級英雄金牌作裝飾，充滿驚喜。

為迎接父親節的來臨，LIFETASTIC推出兩款特濃朱古力蛋糕，以經典的滋味配搭完美演繹馥郁香醇，讓您為爸爸的日常增添幸福甜蜜！即日起至2023年6月12日，於LIFETASTIC各分店或網上使用優惠碼『faday20』，預訂原個朱古力開心果蛋糕、朱古力香蕉蛋糕，以及全新的招牌草莓西瓜蛋糕、荔枝西瓜蛋糕、芒果西瓜蛋糕、蜜柑西瓜蛋糕LIGHT , 即可享8折優惠。適用於2023年6月8日至6月18日或之前提取/送貨之訂單。數量有限，售完即止。

朱古力開心果蛋糕 (含麩質) – 蛋糕由灑滿玫瑰花瓣及開心果碎的白朱古力、迷你朱古力鏡面蛋糕及杏仁朱古力脆皮蛋糕組成，材料選用來自法國的EBENE 72%黑朱古力及100%開心果醬，充滿朱古力及開心果醬的濃郁芳香！

朱古力香蕉蛋糕 – 蛋糕頂層為淋上焦糖醬的雲呢嗱籽忌廉，夾層以夾雜著香蕉果肉的焦糖及黑朱古力慕絲相間，焦糖慕絲甘甜香醇，黑朱古力慕絲則香甜中略帶苦澀，伴以果香清新的香蕉果肉，滋味豐郁！底層則是朱古力海綿蛋糕，每一口均能品嚐到濃郁飽滿的朱古力醇香。

Häagen-Dazs以紳士為靈感，設計「紳士爸爸」父親節蛋糕，香濃的比利時朱古力雪糕，配上杏仁碎並以朱古力醬包裹外層， 最後再以帽子、煲呔、鋼筆等等裝飾點綴，將這蛋糕獻給家中的紳士老爸

「紳士爸爸」比利時朱古力雪糕蛋糕（$499）

Häagen-Dazs™ Club 金卡、銀卡會員於網上商店或門市訂購雪糕蛋糕分別可享88折、92折優惠。｜

持有指定信用卡之客戶，訂購Regular尺寸或以上雪糕蛋糕可享92折優惠。

東海堂今年推出多款「父の日限定蛋糕」，其中「御祝朱古力酒樽造型蛋糕」最具特色，以日本父親節特色送禮文化入饌，採用日本威士忌酒樽造型作主題蛋糕，意喻在慶祝中與父親一同乾杯！現凡於6月14日或之前，網上預訂任何父親節系列蛋糕（輸入優惠碼「FDAY2023」)，即享85折優惠。

御祝朱古力酒樽造型蛋糕（$309）蛋糕內層以綿密鬆軟的海綿蛋糕，配以幼滑的忌廉，加上清新的芒果果凍、草莓及紅桑子果醬。



摩卡朱古力軟心忌廉蛋糕（$289）為愛喝咖啡的爸爸送上貼心的謝意！咖啡忌廉夾著朱古力奶凍及朱古力軟心醬，滋味跟享受一杯摩卡一樣。



粒粒芒果椰子慕絲蛋糕（$269）面層的粒粒芒果鮮甜多汁，巧克力濃郁香滑，還有清新椰子慕絲和幼滑芒果慕絲；內層的海綿蛋糕則蘊藏芒果果凍及朱古力脆珠，口感豐富！

曲奇北海道牛乳芝士蛋糕（$259） 面層鋪滿濃濃曲奇忌廉及曲奇，夾層選用的北海道3.6牛乳及優質忌廉芝士製作的芝士蛋糕，蛋糕入口香濃幼滑。

士多啤梨芝士慕絲蛋糕（$249）面層鋪滿粒粒新鮮草莓及草莓果凍，夾層則為草莓慕絲、芝士慕絲及朱古力。

今個父親節，美心西餅溫馨呈獻「Cheers Dad父親節蛋糕系列」，全新推出3款造型感滿Fun的父親節蛋糕 —「爸爸嘆茶軟心奶皇包蛋糕」、「爸爸嘆啡雞蛋布丁蛋糕」及「爸爸嘆世界鮮果曲奇忌廉蛋糕」，加上3款恒常熱賣款「長勝將軍蛋糕」、「美心激芒女皇千層」及「雙重爆芒蛋糕」，讓大家跟父親重溫兒時一起嘆茶嘆啡嘆世界的好玩日子！只要於5月26日至6月15日期間預訂以上6款父親節款式蛋糕，即享早鳥優惠85折！

爸爸嘆茶軟心奶皇包蛋糕

售價：$278／個｜早鳥85折：$236.3／個



爸爸嘆啡雞蛋布丁蛋糕

售價：$188／個｜早鳥85折：$159.8／個

爸爸嘆世界鮮果曲奇忌廉蛋糕

售價：$238／個｜早鳥85折：$202.3／個

長勝將軍蛋糕

售價：$238／個｜早鳥85折：$244.8／個

美心激芒女皇千層

售價：$328／個｜早鳥85折：$278.8／個 雙重爆芒蛋糕

售價：$288／個｜早鳥85折：$244.8／個

父親節蛋糕2023｜Italian Tomato 訂購按此

Italian Tomato《父親節2023 — 父親節黑森林蛋糕》，以濃郁甘香的朱古力海綿蛋糕與香濃朱古力慕斯相間，內裡蘊藏酸甜紅車厘果醬，另有焦糖脆脆倍添口感，配以新鮮車厘子、鬍子造型朱古力及酒樽等裝飾，各個細節藴藏種種幸福滋味，為爸爸送上甜蜜愛意。

即日起至6月11日，門市預購可享95折限時優惠；6月16日前，經Italian Tomato網店訂購，亦可享HK$30即時折扣優惠！

父親節蛋糕2023｜LUCULLUS龍島 訂購按此

LUCULLUS龍島今年推出全新瑰麗黑森林蛋糕，以味道醇厚的72%黑朱古力所製的慕絲覆蓋著濕潤的朱古力海綿蛋糕，同時裹著櫻桃酒忌廉和冧酒櫻桃酒車厘子果醬；蛋糕底層則特別用上醇香濃郁的朱古力布朗尼，增添不同的甜蜜口感。蛋糕最點睛之處便是以飽滿大顆的櫻桃酒浸車厘子和金箔作點綴，再鋪上焦糖可可豆碎，簡約又精緻。

瑰麗黑森林蛋糕 售價：$288/ 4 吋、$438/ 6 吋

父親節蛋糕2023｜半島酒店The Peninsula Boutique 訂購按此

半島精品店今年特別為父親們打造限量版特濃朱古力撻，以濃郁香滑朱古力醬和忌廉製成，綴以焦糖榛子和朱古力大師精心製作的精緻手工裝飾，是慶祝父親節的完美甜點。

特濃朱古力撻 $398

父親節蛋糕2023｜Royal Delights by Royal Hotels 訂購按此

帝港酒店集團旗下Royal Delights(R+)的「鬼馬蛋糕系列」向來創意十足，今個父親節就有最適合爸爸的「男人的浪漫」—— 鬼馬豆腐火腩飯 (焙茶芝麻慕絲蛋糕)！外型儼如用雞公碗盛載的豆腐火腩飯，有齊不同材料製成的「火腩」、「豆腐」、「枝竹」及「蔥段」等，外型滿分，打卡一流！另外還有「奶茶慕絲蛋糕」、「杏仁青蘋果慕絲蛋糕」 及「咖啡慕絲蛋糕」等件裝蛋糕，看到就叫人會心微笑！

鬼馬豆腐火腩飯 (焙茶芝麻慕絲蛋糕)（$480）以黑芝麻達克瓦茲、焙茶慕絲、日本金芝麻脆脆、脆米、牛奶布甸及朱古力慕絲等製成。須預早5天或之前預訂

奶茶慕絲蛋糕 $78 杏仁青蘋果慕絲蛋糕 $68 咖啡慕絲蛋糕 $78

父親節蛋糕2023｜Hotel Icon 訂購按此

色澤亮麗的絲滑朱古力鏡面外層，包裹著意大利軟芝士、以ILLY特濃咖啡及咖啡酒浸泡的手指餅，結合酒香與咖啡香氣，口感綿密細緻，綴以朱古力製成的金色眼鏡，簡約高雅，微醺滋味讓人一吃愛上。

Spectacles Tiramisu（1磅）$438

父親節蛋糕2023｜The Ritz-Carlton 訂購按此

香港麗思卡爾頓酒店今年推出的父親節限定70%特濃香橙朱古力法式千層酥，以朱古力製成的紳士服為蛋糕裝飾，配以香濃橙朱古力夾心，味道、口感皆層次豐富。

70%特濃香橙朱古力法式千層酥（$498）

父親節蛋糕2023｜JW 萬豪酒店 訂購按此

Dolce 88 父親節限定「香橙甜酒朱古力蛋糕」—— 糕餅團隊特別選用法國Grand Marnier香橙甜酒製成柔滑的忌廉，醉人的干邑中滲透馥郁的柑橘芬芳，配上清新的西柚汁、芝士慕絲及開心果餅乾，甜度平衡得恰到好處，定能融化爸爸的心。

「香橙甜酒朱古力蛋糕」 $468

富豪餅店的「飛行の願」黑朱古力腰果蛋糕，由糕餅主廚為蛋糕穿上帥氣機師制服，展示飛行員的瀟灑英姿。蛋糕以特濃軟滑的 68%象牙海岸黑朱古力慕絲配搭焦糖腰果脆脆，帶有煙燻香味的黑朱古力與果仁完美融合，多重層次交織出細膩濃厚口感，為視覺及味覺帶來雙重享受！

「飛行の願」黑朱古力腰果蛋糕（1磅）$538