父親節蛋糕2023｜精選30款酒店、餅店出品 豆腐火腩飯造型/特濃朱古力口味/純素之選
父親節蛋糕2023｜今個月18日就是父親節，爸爸作為一家之主，辛勞工作照顧家庭，當然要為他們作出最真誠的答謝。除了買禮物、 吃大餐外，一個精緻、美味的蛋糕絕對能為節日添上點點儀式感！今次編輯為大家精選城中各大餅店及酒店推出之父親節蛋糕，部分更設有早鳥優惠，馬上來看看！
父親節蛋糕2023｜Simply Pleasure、Smile Yogurt 訂購按此
今個父親節，Simply Pleasure與Smile Yogurt以「勇氣」為主題，創作全新父親節蛋糕系列，包括榛子朱古力伯爵茶蛋糕《My Happy Dad》、日本紅豆黑芝麻麻糬蛋糕《Mr. Gentleman》，以及百利甜酒黑糖麻糬法國朱古力蛋糕《Mr. Bailey》。早鳥價至2023年6月13日，早買早享受！
父親節蛋糕2023｜The Cakery 訂購按此
主打健康及純素蛋糕的本地烘焙店The Cakery，特別呈獻兩款造型感滿滿的父親節蛋糕 ——「雪茄蛋糕」和 「超人爸爸」蛋糕 ，兩款蛋糕都不含雞蛋和乳製品，對素食者友好，也是比較健康的選擇。父親節限定蛋糕由即日起至18日發售，可於網站或The Cakery門市訂購，提供上門送貨或門市自取。
父親節蛋糕2023｜LIFETASTIC 訂購按此
為迎接父親節的來臨，LIFETASTIC推出兩款特濃朱古力蛋糕，以經典的滋味配搭完美演繹馥郁香醇，讓您為爸爸的日常增添幸福甜蜜！即日起至2023年6月12日，於LIFETASTIC各分店或網上使用優惠碼『faday20』，預訂原個朱古力開心果蛋糕、朱古力香蕉蛋糕，以及全新的招牌草莓西瓜蛋糕、荔枝西瓜蛋糕、芒果西瓜蛋糕、蜜柑西瓜蛋糕LIGHT , 即可享8折優惠。適用於2023年6月8日至6月18日或之前提取/送貨之訂單。數量有限，售完即止。
父親節蛋糕2023｜Häagen-Dazs 訂購按此
Häagen-Dazs以紳士為靈感，設計「紳士爸爸」父親節蛋糕，香濃的比利時朱古力雪糕，配上杏仁碎並以朱古力醬包裹外層， 最後再以帽子、煲呔、鋼筆等等裝飾點綴，將這蛋糕獻給家中的紳士老爸
父親節蛋糕2023｜東海堂 訂購按此
東海堂今年推出多款「父の日限定蛋糕」，其中「御祝朱古力酒樽造型蛋糕」最具特色，以日本父親節特色送禮文化入饌，採用日本威士忌酒樽造型作主題蛋糕，意喻在慶祝中與父親一同乾杯！現凡於6月14日或之前，網上預訂任何父親節系列蛋糕（輸入優惠碼「FDAY2023」)，即享85折優惠。
父親節蛋糕2023｜美心西餅 訂購按此
今個父親節，美心西餅溫馨呈獻「Cheers Dad父親節蛋糕系列」，全新推出3款造型感滿Fun的父親節蛋糕 —「爸爸嘆茶軟心奶皇包蛋糕」、「爸爸嘆啡雞蛋布丁蛋糕」及「爸爸嘆世界鮮果曲奇忌廉蛋糕」，加上3款恒常熱賣款「長勝將軍蛋糕」、「美心激芒女皇千層」及「雙重爆芒蛋糕」，讓大家跟父親重溫兒時一起嘆茶嘆啡嘆世界的好玩日子！只要於5月26日至6月15日期間預訂以上6款父親節款式蛋糕，即享早鳥優惠85折！
父親節蛋糕2023｜Italian Tomato 訂購按此
Italian Tomato《父親節2023 — 父親節黑森林蛋糕》，以濃郁甘香的朱古力海綿蛋糕與香濃朱古力慕斯相間，內裡蘊藏酸甜紅車厘果醬，另有焦糖脆脆倍添口感，配以新鮮車厘子、鬍子造型朱古力及酒樽等裝飾，各個細節藴藏種種幸福滋味，為爸爸送上甜蜜愛意。
即日起至6月11日，門市預購可享95折限時優惠；6月16日前，經Italian Tomato網店訂購，亦可享HK$30即時折扣優惠！
父親節蛋糕2023｜LUCULLUS龍島 訂購按此
LUCULLUS龍島今年推出全新瑰麗黑森林蛋糕，以味道醇厚的72%黑朱古力所製的慕絲覆蓋著濕潤的朱古力海綿蛋糕，同時裹著櫻桃酒忌廉和冧酒櫻桃酒車厘子果醬；蛋糕底層則特別用上醇香濃郁的朱古力布朗尼，增添不同的甜蜜口感。蛋糕最點睛之處便是以飽滿大顆的櫻桃酒浸車厘子和金箔作點綴，再鋪上焦糖可可豆碎，簡約又精緻。
父親節蛋糕2023｜半島酒店The Peninsula Boutique 訂購按此
半島精品店今年特別為父親們打造限量版特濃朱古力撻，以濃郁香滑朱古力醬和忌廉製成，綴以焦糖榛子和朱古力大師精心製作的精緻手工裝飾，是慶祝父親節的完美甜點。
父親節蛋糕2023｜Royal Delights by Royal Hotels 訂購按此
帝港酒店集團旗下Royal Delights(R+)的「鬼馬蛋糕系列」向來創意十足，今個父親節就有最適合爸爸的「男人的浪漫」—— 鬼馬豆腐火腩飯 (焙茶芝麻慕絲蛋糕)！外型儼如用雞公碗盛載的豆腐火腩飯，有齊不同材料製成的「火腩」、「豆腐」、「枝竹」及「蔥段」等，外型滿分，打卡一流！另外還有「奶茶慕絲蛋糕」、「杏仁青蘋果慕絲蛋糕」 及「咖啡慕絲蛋糕」等件裝蛋糕，看到就叫人會心微笑！
父親節蛋糕2023｜Hotel Icon 訂購按此
色澤亮麗的絲滑朱古力鏡面外層，包裹著意大利軟芝士、以ILLY特濃咖啡及咖啡酒浸泡的手指餅，結合酒香與咖啡香氣，口感綿密細緻，綴以朱古力製成的金色眼鏡，簡約高雅，微醺滋味讓人一吃愛上。
父親節蛋糕2023｜The Ritz-Carlton 訂購按此
香港麗思卡爾頓酒店今年推出的父親節限定70%特濃香橙朱古力法式千層酥，以朱古力製成的紳士服為蛋糕裝飾，配以香濃橙朱古力夾心，味道、口感皆層次豐富。
父親節蛋糕2023｜JW 萬豪酒店 訂購按此
Dolce 88 父親節限定「香橙甜酒朱古力蛋糕」—— 糕餅團隊特別選用法國Grand Marnier香橙甜酒製成柔滑的忌廉，醉人的干邑中滲透馥郁的柑橘芬芳，配上清新的西柚汁、芝士慕絲及開心果餅乾，甜度平衡得恰到好處，定能融化爸爸的心。
父親節蛋糕2023｜富豪餅店 訂購按此
富豪餅店的「飛行の願」黑朱古力腰果蛋糕，由糕餅主廚為蛋糕穿上帥氣機師制服，展示飛行員的瀟灑英姿。蛋糕以特濃軟滑的 68%象牙海岸黑朱古力慕絲配搭焦糖腰果脆脆，帶有煙燻香味的黑朱古力與果仁完美融合，多重層次交織出細膩濃厚口感，為視覺及味覺帶來雙重享受！