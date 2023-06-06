親子, 食玩 OK便利店推九巴聯乘UNO限定產品 2023 年 6 月 6 日2023 年 6 月 6 日 by editorial Copy Link 為慶祝九巴九十週年，OK便利店推出九巴與UNO聯乘的一系列產品，主打以UNO四種顏色設計的巴士模型，及九巴主題UNO遊戲咭，亦有舊時巴士錢箱造型錢罌。 UNO迷你遊戲咭加Q版巴士模型套裝，全港首副以九巴為題的UNO遊戲咭，用十架不同的九巴設計咭牌，套裝售價$188。 這次活動除了巴士模型和UNO遊戲咭，還有同系列的迷你遙控巴士、貨車及九巴模型、筆記本、環保袋及雨傘，喜歡巴士和UNO的不要錯過！產品於OK便利店Shop Easy「智易買平台」應用程式訂購，最快翌日就可於指定OK便利店取貨，日期由6月8日至7月5日，數量有限，售完即止。 1:76九巴xUNO巴士模型，以最為人熟悉的UNO四色加上九巴仔設計，售價$518。亦有較小的1:110版本，售價$118。 1:100 迷你九巴遙控車 ADL E500 (紅色版本)，售價$199。 1:100 迷你九巴遙控車 ADL E500，有金色及紅色版本，兩款的路線亦不同，售價$199。 文章導覽 影藝戲院進駐銅鑼灣！推出7大開幕優惠＋戲飛劃一$40 / 買1送1UNIQLO「AIRism夏日清涼企劃」送出5000件AIRism內衣、6.17免費雪糕日