OK便利店推九巴聯乘UNO限定產品

為慶祝九巴九十週年，OK便利店推出九巴與UNO聯乘的一系列產品，主打以UNO四種顏色設計的巴士模型，及九巴主題UNO遊戲咭，亦有舊時巴士錢箱造型錢罌。

UNO迷你遊戲咭加Q版巴士模型套裝，全港首副以九巴為題的UNO遊戲咭，用十架不同的九巴設計咭牌，套裝售價$188。

這次活動除了巴士模型和UNO遊戲咭，還有同系列的迷你遙控巴士、貨車及九巴模型、筆記本、環保袋及雨傘，喜歡巴士和UNO的不要錯過！產品於OK便利店Shop Easy「智易買平台」應用程式訂購，最快翌日就可於指定OK便利店取貨，日期由6月8日至7月5日，數量有限，售完即止。

1:76九巴xUNO巴士模型，以最為人熟悉的UNO四色加上九巴仔設計，售價$518。

亦有較小的1:110版本，售價$118。

1:100 迷你九巴遙控車 ADL E500 (紅色版本)，售價$199。