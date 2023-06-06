影藝戲院進駐銅鑼灣！推出7大開幕優惠＋戲飛劃一$40 / 買1送1

影藝戲院 相隔17年重返港島區！今日影藝戲院宣布繼青衣城及九龍城後，將進駐銅鑼灣翡翠明珠廣場，開設全港第三家佔地約2萬平方呎，樓高兩層的全新旗艦戲院「CINEART JP」，更是影藝戲院自06年新鴻基中心舊址與影迷暫別後，相隔17年重返香港島。

院內裝潢以影藝戲院品牌主題顏色薄荷綠作主調，配合採光十足的戲院大堂及簡約型格的等候區，別具空間感。而CINEART JP提供658個座位，包括1院設有380個座位，配合Dolby Atmos系統，銀幕面積達6.8 x 15.5米，為港島區內佔有最多座位之影廳；而2院則設有278個座位，銀幕面積達6.6 x 14.5 米；兩大影廳均同時配備Barco 4K Laser投影機。

戲院走廊富有時尚感

大堂及小食部

CINEART JP 1院

適逢新張，CINEART JP推出7大開幕優惠，旗下3家戲院將有以下不同優惠項目提供予影迷：

優惠1 ｜開業日正價戲票買一送一

CINEART JP 於6月7日試業推出1日限定優惠，影迷於票房購買當日正價戲票可享買1送1。

優惠2 ｜CINEART VIP會員優惠

CINEART VIP會員全年可尊享正價電影及小食部8折優惠，每次消費滿$1即可獲得1分，累積指定分數即可換領不同電影戲票或禮品。由即日起至12月31日，CINEART VIP推出迎新及生日禮遇，新會員將獲贈電影戲票贈券乙張、生日戲票贈劵乙張、戲票買1送1贈劵乙張及標準細爆谷餐換領劵乙張。此外，由即日起至7月31日首1,000名新會員，加送電影贈券乙張。

優惠3 ｜逢周一全線票價劃一$40

全線影藝戲院包括CINEART JP、青衣城及九龍城將於6月12日起，逢星期一票價劃一$40。票價更適用於多部熱播電影，包括奧斯卡最佳動畫電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》最新一章《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》、馬東石主演韓國影史系列電影票房三甲《犯罪都市：鐵拳掃毒》及即將上映由安東尼雷莫斯、多美妮費舒伯克、楊紫瓊等主演之《變形金剛：狂獸崛起》。

優惠4｜ 中銀Visa/Mastercard信用卡持卡人全年88折優惠

由6月16日至12月31日，中銀信用卡持卡人凡於全線影藝戲院購買正價戲票及指定爆谷套餐，可享88折優惠。

優惠5｜中銀Visa/Mastercard信用卡持卡人逢星期五或星期六正價戲票買一送一

由6月16日至7月15日，中銀Visa/Mastercard信用卡持卡人逢星期五或星期六購買CINEART JP正價戲票可享買1送1，數量有限，送完即止，優惠受條款約束。

優惠6｜即場送細爆谷

由即日起至8月31日，凡於CINEART JP成功下載「CineArt」App及讚好「CINE-ART HOUSE 影藝戲院」Facebook Page，並向戲院同事出示，即可享有細爆谷乙份。數量有限，送完即止。

優惠7｜新食品一律售$38

CINEART JP由6月7日試業日起推出3款新品，包括「芝士拉絲熱狗腸」、「日式照燒雞串」及「低糖窩夫（配朱古力或士多啤梨醬)」，三款均一律只售$38，售完即止。