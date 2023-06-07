《咒術迴戰》x《鏈鋸人》限定店人氣商品 全港限量錢罐、精緻小物擺設
日本動漫《咒術迴戰》及《鏈鋸人》在香港人氣高企，二大聯乘的期間限定展覽於6月8日至7月2日在尖沙咀海運大廈LCX舉行，除了展出兩大動漫人氣角色立體公仔及1：1角色打卡位之外，現場SUNRISEPOP的期間限定店更率先發售全球限定商品，還有近百款周邊產品，是動漫迷收藏、入手的好時機。
展覽除了展出不同商品外，打卡位亦相當豐富，包括1米高的可愛波奇塔以及虎杖悠仁，以及1:1主角群，保證可以影到滿意照片。現場當然少不了各大周邊商品，包括全球首賣、全港限量500隻件的夜光版五条悟及虎杖悠仁的手辦錢罐組合，與普通版與別不同的是頭髮及手部可以發光。純黑版可動波奇塔及白色波奇塔小夜燈各有特色，同樣是全港限量500件，每件都有它們的證書，售完即止。
至於期間限定店的商品更加豐富，現場發售近百款商品，包括各個角色的磁石、鎖匙扣、以及特別的積木人仔、盲盒公仔、手機繩、鏈鋸人立體Airpod pro2保護套、限量滑板、宿儺手指造型USB等等，讓粉絲們能夠找到特別心頭好。
SUNRISEPOP SUMMER FEST 2023：
日期：6月8日至7月2日
時間：10:00至22:00
地點：海港城海運大廈3階LCX