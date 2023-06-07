《咒術迴戰》x《鏈鋸人》限定店人氣商品 全港限量錢罐、精緻小物擺設

日本動漫《咒術迴戰》及《鏈鋸人》在香港人氣高企，二大聯乘的期間限定展覽於6月8日至7月2日在尖沙咀海運大廈LCX舉行，除了展出兩大動漫人氣角色立體公仔及1：1角色打卡位之外，現場SUNRISEPOP的期間限定店更率先發售全球限定商品，還有近百款周邊產品，是動漫迷收藏、入手的好時機。

1米高人氣角色五条悟打卡位。

1米高波奇塔 1米高虎杖悠仁

展覽除了展出不同商品外，打卡位亦相當豐富，包括1米高的可愛波奇塔以及虎杖悠仁，以及1:1主角群，保證可以影到滿意照片。現場當然少不了各大周邊商品，包括全球首賣、全港限量500隻件的夜光版五条悟及虎杖悠仁的手辦錢罐組合，與普通版與別不同的是頭髮及手部可以發光。純黑版可動波奇塔及白色波奇塔小夜燈各有特色，同樣是全港限量500件，每件都有它們的證書，售完即止。

全港限量500件的黑色波奇塔（$399）。

白色波奇塔小夜燈（$249）同樣全港限量500件。

至於期間限定店的商品更加豐富，現場發售近百款商品，包括各個角色的磁石、鎖匙扣、以及特別的積木人仔、盲盒公仔、手機繩、鏈鋸人立體Airpod pro2保護套、限量滑板、宿儺手指造型USB等等，讓粉絲們能夠找到特別心頭好。

預售中60cm鏈鋸人（$1480）

夜光版五条悟+虎枚悠仁手辦鐵罐（一對$599） 夜光版五条悟+虎枚悠仁手辦鐵罐（一對$599）

AirPods Pro保護套（$120） 波奇塔造型磁石公仔（$90） 1：2可動波奇塔（$350） 《鏈鋸人》Tote Bag（$130） 波奇塔拍拍燈（$200） 《咒術迴戰 ０》擴音器錄音公仔（$330） 《咒術迴戰》各款杯墊（$29） 宿儺積木人仔（$40） 五条悟積木人仔（$40） 伏黑惠積木人仔（$40） 釘崎野薔薇積木人仔（$40） 虎杖悠仁積木人仔（$40） 各款手辦錢罐（下行，$200） 各款Ｑ版手枕及毛公仔 五条悟大頭磁石（$35） 釘崎野薔薇大頭磁石（$35） 虎杖悠仁大頭磁石（$35） 伏黑惠大頭磁石（$35） 釘崎野薔薇3D磁石（$50） 五条悟3D磁石（$50） 伏黑惠3D磁石（$50） 《鏈鋸人》3D磁石（$50） 《鏈鋸人》手機帶（$90） 宿儺手款金屬鎖匙招（$70） 宿儺USB（$240） 限量滑板（燙金款、夜光款，$888）

《鏈鋸人》預售商品 《咒術迴戰》預售商品

SUNRISEPOP SUMMER FEST 2023：

日期：6月8日至7月2日

時間：10:00至22:00

地點：海港城海運大廈3階LCX