UNIQLO「AIRism夏日清涼企劃」送出5000件AIRism內衣、6.17免費雪糕日

踏入6月盛夏季節，UNIQLO特別推出「AIRism夏日清涼企劃」，「AIRism 夏日清涼號」雪糕車將會遊走全港，在6月17日舉行限定免費雪糕日；官方IG活動，又會送出高達5000件AIRism指定內衣，為市民一掃酷夏的悶熱不適， 感受AIRism所帶來的極致舒適！

第一彈：送出5,000件AIRism內衣

作為UNIQLO的夏日皇牌產品，品牌一直持續進化，透過不斷改良的AIRism系列物料，由起初系列推出的內衣物，現在已將它應用在更多商品上，包括上身、褲裝、外套，以及睡衣套裝。由6月9日至6月15日期間，UNIQLO官方Instagram將會進行期間限定的AIRism獎賞活動。只要到指定活動帖文標注兩位朋友，及分享最想穿著AIRism進行的夏天活動及原因， 將有機會獲得指定AIRism內衣，名額共5,000 件！

第二彈：「AIRism 夏日清涼號」雪糕車

為迎接活力清爽日，UNIQLO將於6月16日至7月6日期間帶來「AIRism 夏日清涼號」雪糕車，市民除了可以於酷熱炎夏享用雪糕外，只要於活動期間成功捕捉「AIRism 夏日清涼號」雪糕車打卡拍照，最具心思及創意的5位參加者即有機會獲得AIRism夏日清涼套裝！

品牌更將於 6月17日 (星期六)舉行免費雪糕日，邀請你走出香港潮濕悶熱的室外，一邊享用雪糕，一邊感受AIRism所帶來的夏日涼意!