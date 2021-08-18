港首個「濕疹生物製劑資助計劃」

在香港，每五個人便有一個人在不同時期患有濕疹，香港成人濕疹的流行率更在逐年增加，一般約介於2-5%左右。截至2019年底，已在衞生署皮膚科預約、正輪候首次診症的患者超過6萬人。

皮膚科專科醫生胡惠福指出，近年引入本港的生物製劑對治療濕疹效果理想，惟每月藥費大約1.5萬至2萬元，不是每個病人都可以負擔。聖雅各福群會惠澤社區藥房，於今年7月推出全港首個資助濕疹患者使用生物製劑治療的計劃，受惠患者的藥費可減少近三成。

為嚴重患者帶來新希望

雖然濕疹大多在5歲前發作，但其實任何年紀都有機會患上，不論是否曾在孩童時期發病，在超過20歲的患者身上就可以稱為成人濕疹。而中度至嚴重濕疹不單影響外觀，更帶來無間斷皮膚痕癢、反覆細菌感染及滲膿，嚴重影響睡眠、家庭以至社交生活。

（左起）陳小姐（化名）、胡惠福醫生、盧建業藥劑師。

胡惠福醫生說，中度至嚴重濕疹患者更有機會出現突發性全身「紅皮症」，甚至有生命危險。傳統治療濕疹有很多不同的治療方案，如塗保濕霜、類固醇藥膏、外用免疫抑制劑等；全身性治療則有口服類固醇、口服免疫抑制劑、光照治療，以及近年出現的生物製劑。胡醫生表示，「有患者以前因傳統藥物療效欠佳，部分更有副作用影響身體其他器官，因而選擇了放棄治療，生物製劑出現為嚴重濕疹病人帶來希望。」他補充說，生物製劑針對濕疹發炎細胞因子效果顯著，全球已逾30萬患者使用。

非牟利藥房資助藥費

現時，聖雅各福群會資助正在公立皮膚科輪候或就診的12歲或以上中度至嚴重濕疹患者，在私家醫生診所購買生物製劑 (Dupilumab)。註冊藥劑師盧建業分享臨床數據指：「早前在共有740位中度至嚴重濕疹成年患者參與的CHRONOS第三期臨床研究發現，生物製劑在治療痕癢方面的效果顯著，患者用藥後第16星期，59%患者表示痕癢大減。」

他期望今次的計劃可減輕患者的負擔，透過生物製劑改善痕癢、睡眠以至情緒壓力，提升生活質素，達至「病者有其藥」。

個案：注射數次見好轉

從初中起已患上濕疹的陳小姐(化名)，病情都是反反覆覆，對她的工作、生活以至情緒都有莫大影響，去年九月正值疫情期間，更出現「紅皮症」令病情急劇轉差，今年3月轉用生物製劑，注射數次後，她說脫皮、皮膚痕癢及紅腫已明顯好轉。

她獲悉資助計劃後已即時決定參加，並已通過聖雅各福群會的入息審查，她分享：「接受生物製劑治療為生活帶來好的轉變，自信心亦提升，獲資助能減輕少少經濟壓力已經好好。」有關資助計劃詳情可致電2831-3289，或瀏覽相關網頁（https://charityservices.sjs.org.hk/）。