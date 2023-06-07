香港壽司郎｜送出總值$68,000獎賞！完成3個簡單步驟即有機會贏取！

為慶祝壽司郎在香港開業第四年，他們在2月時曾舉辦 #香港壽司郎日常 活動。由於反應十分熱烈，因此他們今日宣布推出第二彈！只需完成3個簡單步驟，與大家分享自己在壽司郎的日常習慣及喜好，即有機會贏取壽司郎送出的總值$68,000獎賞！

即日起至6月30日，只要完成以下三個簡單步驟，就有機會獲得香港壽司郎嘅優惠券。壽司郎會根據大家寫的內容及作品選出145位得獎者，讓大家在炎炎夏日都可以去壽司郎享受美味的日本料理！

第一步：「讚好」香港壽司郎 Facebook 專頁或「追蹤」香港壽司郎 Instagram 專頁。

第二步：於香港壽司郎 Facebook 或 Instagram 的活動帖文下留言「我要參加香港壽司郎日常一夏日篇」並同時標註1位朋友。

第三步：於您的個人 Facebook 或 Instagram 撰寫帖文（需將帳號及帖文設為公開狀態），並上載記錄屬於您的「香港壽司郎日常一夏日篇」作品加以30-200文字說明（作品必需包含夏日元素），最後加上Hashtag「#香港壽司郎日常」。作品可選用以下其中一種方式發佈：

相片

短片

Reels

畫畫

獎品總額HK$68,000

當中包括：

超特賞（名額共30名）：香港壽司郎100元優惠券10張（總值港幣$1000）

特大賞（名額共50名）：香港壽司郎100元優惠券5張（總值港幣$500）

大賞（名額共65名）：香港壽司郎100元優惠券2張（總值港幣$200）

開始日期：2023年6月7日8時30分

截止日期：2023年6月30日23時59分

得獎名單將會於2023年7月24日內於「Sushiro HK 香港壽司郎」 Facebook 及「sushiro.hk」 Instagram 專頁公佈得獎者的社交平台帳戶名稱；香港壽司郎會獨立通知所有得獎者以確定其獲獎資格，並跟進領獎事宜。

資料及圖片來源：香港壽司郎FB