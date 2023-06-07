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OK便利店｜一連2星期買一送一優惠！近40款零食/飲品/雪糕/紅酒

by editorial

OK便利店 自推出OK齊齊印手機應用程式以來大受歡迎，至今已突破2百萬會員，顧客可儲e印仔換獎賞外同時又能享有各種貼心優惠，包括WOW價，會員獨家優惠，精品換領及抽獎活動等等。而為感謝各會員支持，今個月OK便利店將進行會員感謝祭，推出限時2星期買1送1激賞優惠！

OK齊齊印 感謝祭買一送一優惠詳情

  • 推廣日期：2023年6月8日至21日
  • 適用分店：所有香港OK便利店分店

第一期

  • 每位OK齊齊印會員於6月8日可獲買1送1優惠券。
  • 銀會員可獲合共10張，金會員可獲合共20張。
  • 優惠券有效期由2023年6月8日早上7時至14日。

第一期買1送1的優惠產品如下：

產品名稱價格
H&I 果汁 (各款)$20.0
SEOJU波浪/樂天朱古力/寶冰椰青雪條$20.0
澳洲傑卡斯施赫/蘇維翁加本納紅酒750毫升$113.0
雀巢希臘式/ACTI-V乳酪杯100克$14.0
超霸超特強鹼性電池AA/AAA 8 粒裝$38.0
子母朱古力牛奶飲品225毫升$9.5
虎牌檸檬啤酒500毫升$12.0
統一茶裡王420毫升樽裝(各款)$13.5
百威巨罐500毫升罐裝$16.0
利市砂拉越3色奶茶240毫升罐裝$15.0
嘉士伯啤酒500毫升罐裝$14.0
小牧味屋酒鬼花生70克(醇香原味/麻辣味)$12.0
維他冷泡無糖茶500毫升樽裝(各款)$12.0
二寶SMILE橡皮糖90-110克(各款)$16.9
OOHA汽水500毫升樽裝(各款)$15.0
珍珍薯片140克(燒烤味/香辣味)$25.0
一言茶飲品500毫升樽裝(各款)$15.5
DREYER’S D-COLLECTION雪糕批(各款)

第二期

  • 每位OK齊齊印會員於6月15日可獲買1送1優惠券。
  • 銀會員可獲合共10張，金會員可獲合共20張。
  • 優惠券有效期由2023年6月15日早上7時至21日。

第二期買1送1的優惠產品如下：

產品名稱價格
燕京純生啤酒巨罐500毫升$9.0
SEOJU蜜瓜冰棒/唧唧冰/雪條(各款)$14.0
斯托堡黑莓蘋果酒罐裝440毫升$16.0
純甄原味啜啜乳酪200克$12.5
K1664拉格啤酒500毫升罐裝$18.0
御茶園冷山茶王/爆汁檸檬茶500毫升樽裝(各款)$10.9
雲咸444/555加本納蘇維翁紅酒750毫升$140.0
美果紅茶430毫升樽裝(各款)$12.0
萬樂珠無糖薄荷糖35克(原味/香草味)$20.0
維他奶燕麥奶/氣泡茶250-310毫升(各款)$9.5
珍珍牛仔片38克/薯圈65克$13.0
鴻福堂飲品500毫升樽裝(各款)$10.0
利賓納黑加侖子軟糖 20粒裝(各款)$15.0
三得利BOSS COFFEE咖啡250毫升樽裝(各款)$16.0
喜瑪拉雅山岩鹽糖15克(各款)$8.5
淳茶舍冷萃系列500毫升樽裝(各款)$15.0
OREO/KITKAT/百福雪糕系列(各款)$17.0
元氣森林氣泡水480毫升樽裝(各款)$10.0

貨品數量有限，售完即止。請向店舖查詢店舖地址、貨品及其他信息。

如有任何爭議，OK便利店保留最終決定及解釋權。

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