OK便利店｜一連2星期買一送一優惠！近40款零食/飲品/雪糕/紅酒

OK便利店 自推出OK齊齊印手機應用程式以來大受歡迎，至今已突破2百萬會員，顧客可儲e印仔換獎賞外同時又能享有各種貼心優惠，包括WOW價，會員獨家優惠，精品換領及抽獎活動等等。而為感謝各會員支持，今個月OK便利店將進行會員感謝祭，推出限時2星期買1送1激賞優惠！

OK齊齊印 感謝祭買一送一優惠詳情

推廣日期：2023年6月8日至21日

適用分店：所有香港OK便利店分店

第一期

每位OK齊齊印會員於6月8日可獲買1送1優惠券。

銀會員可獲合共10張，金會員可獲合共20張。

優惠券有效期由2023年6月8日早上7時至14日。

第一期買1送1的優惠產品如下：

產品名稱 價格 H&I 果汁 (各款) $20.0 SEOJU波浪/樂天朱古力/寶冰椰青雪條 $20.0 澳洲傑卡斯施赫/蘇維翁加本納紅酒750毫升 $113.0 雀巢希臘式/ACTI-V乳酪杯100克 $14.0 超霸超特強鹼性電池AA/AAA 8 粒裝 $38.0 子母朱古力牛奶飲品225毫升 $9.5 虎牌檸檬啤酒500毫升 $12.0 統一茶裡王420毫升樽裝(各款) $13.5 百威巨罐500毫升罐裝 $16.0 利市砂拉越3色奶茶240毫升罐裝 $15.0 嘉士伯啤酒500毫升罐裝 $14.0 小牧味屋酒鬼花生70克(醇香原味/麻辣味) $12.0 維他冷泡無糖茶500毫升樽裝(各款) $12.0 二寶SMILE橡皮糖90-110克(各款) $16.9 OOHA汽水500毫升樽裝(各款) $15.0 珍珍薯片140克(燒烤味/香辣味) $25.0 一言茶飲品500毫升樽裝(各款) $15.5 DREYER’S D-COLLECTION雪糕批(各款)

第二期

每位OK齊齊印會員於6月15日可獲買1送1優惠券。

銀會員可獲合共10張，金會員可獲合共20張。

優惠券有效期由2023年6月15日早上7時至21日。

第二期買1送1的優惠產品如下：

產品名稱 價格 燕京純生啤酒巨罐500毫升 $9.0 SEOJU蜜瓜冰棒/唧唧冰/雪條(各款) $14.0 斯托堡黑莓蘋果酒罐裝440毫升 $16.0 純甄原味啜啜乳酪200克 $12.5 K1664拉格啤酒500毫升罐裝 $18.0 御茶園冷山茶王/爆汁檸檬茶500毫升樽裝(各款) $10.9 雲咸444/555加本納蘇維翁紅酒750毫升 $140.0 美果紅茶430毫升樽裝(各款) $12.0 萬樂珠無糖薄荷糖35克(原味/香草味) $20.0 維他奶燕麥奶/氣泡茶250-310毫升(各款) $9.5 珍珍牛仔片38克/薯圈65克 $13.0 鴻福堂飲品500毫升樽裝(各款) $10.0 利賓納黑加侖子軟糖 20粒裝(各款) $15.0 三得利BOSS COFFEE咖啡250毫升樽裝(各款) $16.0 喜瑪拉雅山岩鹽糖15克(各款) $8.5 淳茶舍冷萃系列500毫升樽裝(各款) $15.0 OREO/KITKAT/百福雪糕系列(各款) $17.0 元氣森林氣泡水480毫升樽裝(各款) $10.0

貨品數量有限，售完即止。請向店舖查詢店舖地址、貨品及其他信息。

如有任何爭議，OK便利店保留最終決定及解釋權。