OK便利店｜一連2星期買一送一優惠！近40款零食/飲品/雪糕/紅酒
OK便利店 自推出OK齊齊印手機應用程式以來大受歡迎，至今已突破2百萬會員，顧客可儲e印仔換獎賞外同時又能享有各種貼心優惠，包括WOW價，會員獨家優惠，精品換領及抽獎活動等等。而為感謝各會員支持，今個月OK便利店將進行會員感謝祭，推出限時2星期買1送1激賞優惠！
OK齊齊印 感謝祭買一送一優惠詳情
- 推廣日期：2023年6月8日至21日
- 適用分店：所有香港OK便利店分店
第一期
- 每位OK齊齊印會員於6月8日可獲買1送1優惠券。
- 銀會員可獲合共10張，金會員可獲合共20張。
- 優惠券有效期由2023年6月8日早上7時至14日。
第一期買1送1的優惠產品如下：
|產品名稱
|價格
|H&I 果汁 (各款)
|$20.0
|SEOJU波浪/樂天朱古力/寶冰椰青雪條
|$20.0
|澳洲傑卡斯施赫/蘇維翁加本納紅酒750毫升
|$113.0
|雀巢希臘式/ACTI-V乳酪杯100克
|$14.0
|超霸超特強鹼性電池AA/AAA 8 粒裝
|$38.0
|子母朱古力牛奶飲品225毫升
|$9.5
|虎牌檸檬啤酒500毫升
|$12.0
|統一茶裡王420毫升樽裝(各款)
|$13.5
|百威巨罐500毫升罐裝
|$16.0
|利市砂拉越3色奶茶240毫升罐裝
|$15.0
|嘉士伯啤酒500毫升罐裝
|$14.0
|小牧味屋酒鬼花生70克(醇香原味/麻辣味)
|$12.0
|維他冷泡無糖茶500毫升樽裝(各款)
|$12.0
|二寶SMILE橡皮糖90-110克(各款)
|$16.9
|OOHA汽水500毫升樽裝(各款)
|$15.0
|珍珍薯片140克(燒烤味/香辣味)
|$25.0
|一言茶飲品500毫升樽裝(各款)
|$15.5
|DREYER’S D-COLLECTION雪糕批(各款)
第二期
- 每位OK齊齊印會員於6月15日可獲買1送1優惠券。
- 銀會員可獲合共10張，金會員可獲合共20張。
- 優惠券有效期由2023年6月15日早上7時至21日。
第二期買1送1的優惠產品如下：
|產品名稱
|價格
|燕京純生啤酒巨罐500毫升
|$9.0
|SEOJU蜜瓜冰棒/唧唧冰/雪條(各款)
|$14.0
|斯托堡黑莓蘋果酒罐裝440毫升
|$16.0
|純甄原味啜啜乳酪200克
|$12.5
|K1664拉格啤酒500毫升罐裝
|$18.0
|御茶園冷山茶王/爆汁檸檬茶500毫升樽裝(各款)
|$10.9
|雲咸444/555加本納蘇維翁紅酒750毫升
|$140.0
|美果紅茶430毫升樽裝(各款)
|$12.0
|萬樂珠無糖薄荷糖35克(原味/香草味)
|$20.0
|維他奶燕麥奶/氣泡茶250-310毫升(各款)
|$9.5
|珍珍牛仔片38克/薯圈65克
|$13.0
|鴻福堂飲品500毫升樽裝(各款)
|$10.0
|利賓納黑加侖子軟糖 20粒裝(各款)
|$15.0
|三得利BOSS COFFEE咖啡250毫升樽裝(各款)
|$16.0
|喜瑪拉雅山岩鹽糖15克(各款)
|$8.5
|淳茶舍冷萃系列500毫升樽裝(各款)
|$15.0
|OREO/KITKAT/百福雪糕系列(各款)
|$17.0
|元氣森林氣泡水480毫升樽裝(各款)
|$10.0
貨品數量有限，售完即止。請向店舖查詢店舖地址、貨品及其他信息。
如有任何爭議，OK便利店保留最終決定及解釋權。