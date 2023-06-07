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【榴槤控必入】DoDoME送出「榴槤味洗衣珠」｜名額300份 3個步驟就拎到！

by editorial

每年 6 月至 8 月為榴槤當造的季節，家居護理產品公司 DoDoME 決定搞搞新意思，推出季節限定「榴槤味洗衣珠」，名副其實「天荒地老榴槤在你的衫」！（不要問小編來自哪間教會）他們現在更免費送出 300 份體驗裝，只需 3 個步驟即有機會獲得，讓一眾「榴槤控」無時無刻都聞到榴槤的香味！

參加方法

  1. 讚好此post；「DoDoME」及「DoDoME 聖野鈴」的 Facebook 專頁
  2. 在post內留言「我愛榴槤」，並 tag 3位「榴槤控」朋友的名字
  3. 填寫參加表格：https://forms.gle/8vREcbygoan9fgko8

活動截止時間：2023 年 6 月 12 日晚上23:59 (以登記表格時間為準)
領取日期﹕2023 年 6 月 15 日 至 2023 年 6 月 23 日
成功得獎者將於截止後有專人通知，於指定日期到 DoDoME 展銷攤位地點領取體驗裝乙包

*名額 300 個，數量有限，送完即止
*活動受有關條款及細則約束
*圖片只供參考，實際內容請參照實物

資料及圖片來源：DoDoME Facebook

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