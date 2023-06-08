新派咖喱餐廳「咖喱邦」進駐沙田 一次過食晒泰/印/日/新加坡地道咖喱

最近沙田新城市有新派咖喱餐廳「 咖喱邦 」進駐，店內提供泰國、新加坡、印度和日本4個國家的咖喱，讓食客可以一次過「環遊世界」。其中泰國、新加坡和印度咖喱均有獨特的辣度和香料搭配，而日本咖喱則使用蘋果泥和蔬菜等食材增添甜味，甜而不辣。除咖喱外，餐廳也有多款小食和甜品供應，適合一家大小一同品嚐。

今次「咖喱邦」更是首家與新加坡知名百年醬料品牌 Amocan 聯手合作共同研發出泰國、新加坡及印度的咖喱醬料。 醬料經精心調配，用上上乘食材和各國獨有的香料，讓每一款咖喱都帶有獨特的風味和口感。

泰國咖喱以薑黃和小茴香等香料調配，加入香茅、南薑和甜羅勒等，提升香氣，再注入魚露和椰漿增添口感，並以青辣椒帶出獨特辣味刺激味蕾；新加坡咖喱則用上13種不同的香料和蝦醬混合，加上咖喱葉和青檸葉，並使用椰漿平衡香料的味道；印度咖喱是3款咖喱中最為濃郁，主要的香料包括薑黃、芫荽、小茴香、丁香和綠豆蔻，再配上新鮮咖喱葉，番茄和洋蔥，味道濃郁。

泰國咖喱「沙嘩啲Duck」:

融合薑黃、小茴香、香茅、 南薑和甜羅勒等香料，加入魚露和椰漿提升口感，青辣椒則帶出獨特辣味，再配上煎鴨胸，香氣撲鼻。

新加坡咖喱「雞爸隆爸」：用上13種香料和蝦醬，加上新鮮咖喱葉和青檸葉，椰漿平衡了味道，再配上香煎雞扒。

印度咖喱「印度神牛」：主要香料包括薑黃、芫荽、小 茴香、丁香和綠豆蔻，再加上咖喱葉、番茄和洋蔥，配上西冷牛扒。

「咖喱邦」除了提供主打的正宗咖喱菜式外，還有多款美食和飲品選擇，例如適合素食者的阿卡酸瓜和素肉粟米筒。另一個必試的是餐廳招牌甜品焦糖爆谷紅豆千層，以千層麵包配上餐廳特製的紅豆流心爆漿餡料，再以焦糖爆谷點綴，酥脆可口。

日本咖喱「通呢豬嘩」，以蘋果泥和蔬菜等食材增添甜味，配上炸豬排和旋風蛋，味道甜而不辣。

焦糖爆谷紅豆千層

風沙香蒜老虎蝦

由即日起至8月31日期間，顧客凡惠顧「咖喱邦」即可以半價優惠品嚐各款特色飲品。另外，餐廳亦會於此期間送出港幣30元現金券。

各款特色飲品

咖喱邦

時間：1100-2200（周一至日）

地址：沙田正街18號新城市廣場1期7樓703A號舖

電話：2612 2261

網址：https://currykingdomhk.com/