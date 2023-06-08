東京過江龍「麺心國もと」首次到港！每日限量供應5款拉麵 必試醬油/沾麵/濃厚

香港又多一間日本過江龍！來自東京葛飾區的人氣拉麵店「 麺心國もと 」（Mengokoro Kunimoto）開業12年，一直以12個座位的小店形式經營。「麺心國もと」開業12年一直人氣高企，其社交平台的訪問影片累積瀏覽次數接近二千萬，今年四月更被當地網上媒體選為「葛飾區人氣拉麵店」第一位，吸引各地拉麵迷慕名朝聖。今次是「麺心國もと」首次來港，選址灣仔春園街，大部分食材由日本直送到港，麵條、湯底和配料等都依足總店做法，務求讓港人可以品嚐到原味道。

「麺心國もと」香港店提供21個座位，不設訂座。

「麺心國もと」主打5款招牌拉麵，包括醬油、鹽味、沾麵、濃厚和拌麵，每款拉麵均配上不同湯底，而各款湯底之用料和調味也相當講究。至於麵條也找來香港麵廠按照指定配方，每日新鮮製造三款粗幼度的拉麵，質感可媲美總店。以下每款拉麵均可加$38特色配料組合 : 包括增量叉燒2片、糖心蛋及紫菜 。

醬油拉麵湯底混合雞湯與魚介湯 ，加入自家調製醬油及葱油。雞湯用上雞肉和雞骨熬煮6小時，魚介湯則加入鰹魚花以特定溫度煮成，兩者二合為一湯底味道相當濃厚。配料方面就有厚切醬油浸五花腩叉燒及慢煮雞胸叉燒；竹筍亦用叉燒醃汁燜煮過，腍身又入味；更會加入酥香黑葱，大大提升湯底香氣。

醬油拉麵 （$88）

鹽味拉麵以雞湯底加入自家製鹽醬、雞油和貝柱油，湯頭清澈醇厚。鹽味拉麵選用較粗身的麵條，配上慢煮脢頭叉燒和慢煮雞胸叉燒，最後放上一撮葱白絲和一片海苔。

鹽味拉麵 ($88)

沾麵湯底以魚湯加入蒜油調成較薄身的沾汁，與坊間濃稠的湯底質感不同。這款湯底魚香味突出，配上較易掛湯的幼身的麵條。

沾麵 ($98)

日式拌麵選用煙韌有彈性的粗身拉麵，並加入蒜油和醬油調味，麵上放有十款配料：蒜、葱、洋葱、竹筍、鰹魚粉、慢煮叉燒等。另附上魚湯，食客可按個人口味一邊撈麵一邊加湯，又或者分開享用。

拌麵 ($98)

喜歡濃郁口味的話，就可以試試這款濃厚拉麵。店家會先以雞腳、豬手、豬骨煮至材料完全融和，再加入魚乾煲煮，每隔一段時間攪拌令湯質漸趨濃稠，大約需時18小時才可煮出約30碗份量。碗中湯底加入鰹魚粉，配上幼身拉麵、厚切醬油浸五花腩叉燒、竹筍及大量洋葱。

濃厚拉麵 ($118)

「麺心國もと」香港店

開幕日期：6月12日

營業時間：1100-2130

地址：灣仔春園街12號地下

座位：21個（不設預訂）