楊明自爆曾當街被叫「監躉」｜會從錯誤中學習 望與他人分享自身經歷

42歲的藝人楊明於2020年駕車失事，今年初因「不小心駕駛」等罪名被判入獄，並在1月7日出獄，及後數個月幾乎沒有公開露面。至近日楊明終於現身人前，為TVB劇集《一舞傾城》四出宣傳。他接受傳媒訪問時，自爆雖然曾當街被人叫「監躉」，但現時自己面對人身攻擊只會一笑置之，會從錯誤中學習，積極向前！

楊明當街被叫「監躉」一笑置之

日前楊明接受其他傳媒訪問時，表示對外界的負評看得開 —— 雖然網上有人稱他為「監躉」，但楊明覺得自己的確是經歷這懲罰，如果別人說了這些話後會「心涼」、「開心咗」，那就隨便他們說吧。不單是網絡世界，楊明又自爆曾於街上被人當面叫作「監躉」，但他只是一笑置之，又指街上有市民主動上前支持他。

回想鐵窗生涯

談到17日的鐵窗生涯，楊明坦言最初兩天極不習慣，但他鼓勵自己不可以再沉淪下去及鑽牛角尖，要積極面對；又指自己會從錯誤中吸取教訓，希望可以與人分享自身經歷，發放正能量。

由打官司到入獄歷時近三年，楊明感謝家人、女友莊思明及公司的支持，他尤其感激莊思明三年來不離不棄，人前人後支持自己，他承諾會好好照顧對方下半世，努力做好自己，不要再令身邊人憂心。