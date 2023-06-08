【牛角次男坊】推出全新限定「美國安格斯牛頸脊丼」｜6月24日舉辦食辣大賽 最快食完即贏$10,000現金 仲有嘉盈現身為你打氣！

人氣燒肉丼專門店「牛角次男坊」推出全新期間限定產品 – 美國安格斯牛頸脊丼！選用美國肉類出口協會認證美國安格斯牛頸脊(U.S. Angus Chuck Flap)，配搭惹味醬汁炮製出三款各有特色的丼飯，牛頸脊即叫即燒，一試難忘！為隆重其事，「牛角次男坊」更會於6月24日舉辦「激辛！競食挑戰！」，勝出者即可贏取港幣$10,000現金！

三款口味包括原味安格斯牛頸脊丼，肉質鮮嫩爽滑的安格斯牛頸脊，加上牛角次男坊特製醬汁，香味四溢；麻辣安格斯牛頸脊丼，醬汁麻辣惹味，辣度恰到好處，帶出安格斯牛頸脊濃郁滋味，好辣之徒必試；蔥鹽安格斯牛頸脊丼，安格斯牛頸脊配以燒肉必備的蔥鹽醬汁，每一口都吃到啖啖蔥粒，味道層次更加豐富！

「牛角次男坊」更會於2023年6月24日舉辦「激辛！競食挑戰！」，活動邀請到FHProduction人氣成員嘉盈（IG@kaaying219） 出席為各位選手炮製加辣「激辛！美國安格斯牛頸脊丼」，最快吃掉整碗激辛丼為之勝出，可贏取港幣$10,000現金！

是次「激辛！競食挑戰！」活動以期間限定產品「麻辣安格斯牛頸脊丼」為基調，額外加辣升級至「激辛！美國安格斯牛頸脊丼」讓一眾選手挑戰！「激辛！美國安格斯牛頸脊丼」為活動限定產品，報名參加方法如下：

參加方法

即日起至6月18日，到牛角次男坊惠顧「美國安格斯牛頸脊丼」加配「道地極品烏龍茶」一客，並完成以下步驟即可報名參加！

● Follow牛角次男坊Facebook及Instagram。

● 到活動Facebook貼文留言tag一位隊友一起參加，並分享為何想和他組隊一起挑戰！

● Inbox上傳收據到牛角次男坊Facebook並注明【報名參加「激辛！美國安格斯牛頸脊丼」】。

完成以上步驟，回答最有趣的就有機會帶同一位隊友一起出席活動！

活動名額15個，得獎者將於2023年6月20日或之前收到Direct message通知結果。

活動Facebook貼文： https://bit.ly/3WRso9N

備註：