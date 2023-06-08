香港家居折2023開鑼 多款傢俬低至1折 $658入手Dyson無線吸塵機/開合餐椅$1

沙田HomeSquare將於下月舉行為期一個月的「香港家居折2023」，今年有超過80,000件超抵精選名牌傢俬家品供大家購買，當中價值$1及1折商品更多達2,500件，各位想換傢俬，又或者新居入伙的話就記得前往血拼！

「香港家居折2023」必搶產品

Dyson Gen5Detect Absolute 無線吸塵機：原價$6,580、1折優惠後售$658，只限1件。

Dyson Gen5Detect Absolute 無線吸塵機

Dyson Supersonic HD15 風筒：原價$3,780、1折優惠後售$378，只限1件。

Dyson Supersonic HD15 風筒

Cosmo X 按摩椅：原價$19,800、1折優惠後售$1,980，只限4件。

Cosmo X 按摩椅

Interior Motion – 靜⾳房⾨連智能指紋密碼⾨鎖 : 原價$19,800、1折優惠後售$1,980，只限100件。

Interior Motion – 靜⾳房⾨連智能指紋密碼⾨鎖

三菱重工空氣清新機：原價$3,990、1折優惠後售$399，只限1件。

Décor Collection – Gliss 開合餐椅：原價$2,580、優惠價$1、只限1件。

Décor Collection – Gliss 開合餐椅

Morewell – 真皮電動彈鉸3座位梳化：原價$21,800、1折優惠後售$2,180，只限1件。

Morewell – 真皮電動彈鉸3座位梳化

Tavolo Kids Living – Sebra 單門衣櫃：原價$11,800、1折優惠後售$1,180，只限3件。

Tavolo Kids Living – Sebra 單門衣櫃

Francfranc – FIER 梳化：原價$10,800、1折優惠後售$1,080，只限1件。

Francfranc – FIER 梳化

Creative Co-Op Home – Hans木製邊桌：原價$4,214、1折優惠後售$421，只限1件。

Creative Co-Op Home – Hans木製邊桌

SEALY STUDIO – Resort Prime 床褥：原價$23,760、1折優惠後售$2,376，只限1件。

SEALY STUDIO – Resort Prime 床褥

SIMMONS STUDIO – 甜夢Goodnight 德比床褥：原價$21,500、1折優惠後售$2,150，只限1件。

SIMMONS STUDIO – 甜夢Goodnight 德比床褥

EMMAS DENTONS Medi Rest 枕頭：原價$1,850、1折優惠後售$185，只限5件。

EMMAS DENTONS Medi Rest 枕頭

DeRUCCI – 護脊寶床褥：原價$7,598、1折優惠後售$759，只限3件。

DeRUCCI – 護脊寶床褥

FLEXA – Nobodinoz Copehagen被：原價$1,240、優惠價$100，只限3件。

FLEXA – Nobodinoz Copehagen被

由6月12日至7月9日於HomeSquare家居商舖或HomeCircle家居陳列室消費滿$6,000登記成為Smart Buyers，即可於7月10至11日率先預覽所有$1、$100及1折梳化燈飾、寢具擺設以及電器廚具。未成為Smart Buyers的人，也可在7月12至14日為將心儀產品加入「購物車」，於7月16日開售日當天親臨商場購買。

香港家居折2023

日期：6月12至8月15

時間：1100-2100

地址：沙田鄉事會路138號HomeSquare

網址：家具家品預留網