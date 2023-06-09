adidas running｜ADIZERO跑鞋系列再添新成員！ BOSTON 12 及 ADIOS 8登場

adidas running的跑鞋系列ADIZERO再添新成員！BOSTON 12 及 ADIOS 8已正式登場，初代BOSTON及ADIOS分別於1982及2008年面世，長跑界傳奇Haile Gebrselassie 於ADIOS 1 面世同年穿著該跑鞋打破自己所創下的世界紀錄。

BOSTON 12的研發過程中，經過了多位肯亞的頂級跑手包括Peres Jepchirchir、Abel Kipchumba和Angela Tanui的測試，ADIZERO BOSTON 12所配備的高性能技術，令跑手們於速度訓練時感受到比賽的真實感；而ADIZERO ADIOS 8則為一對全面的比賽用跑鞋，配備了輕量的鞋身設計和低調而高力量回饋的中底，讓跑手在賽事中得到直接但敏捷的足底反應。

全新 ADIZERO BOSTON 12 及 ADIOS 8 現已於adidas 各專門店及 網上商店 公開發售：

adizero Adios 8 (男裝) H03615 $899 adizero Boston 12 (男裝) $999

adizero Boston 12 (女裝) $999 adizero Boston 12 (男裝) ID4234

adizero Boston 12 (男裝) HP9705 $999 adizero Boston 12 (男裝) ID4236 $999

adizero Adios 8 (女裝) HP9722 $899

*暫定7月19日上市 adizero adios 8 (女裝) ID6899 $999

BOSTON 12 – Train To Race

Boston 12 讓跑手從日常訓練以最佳狀態進入比賽日，是一對十分輕量快速而提供高能量回饋的訓練用跑鞋，他的優點包括：

Engineered mesh – 在跑手進行節奏跑的時候帶給他透氣的感覺，針對性設計掌握了不同區域的承托需要以保持足弓的穩定性及前掌的活動性 。

Energy Rod 2.0 – 高性能玻璃纖維設計，從腳尖到腳踭無縫承托，帶來穩定推進力。

Lightstrike Pro + Lightstrike 2.0 – 超輕盈 Lightstrike Pro 為每步賦予緩衝性能，助你全程盡享充足能量，而全新的Lightstrike 2.0 則是提供了更高緩衝感。Continental Rubber 橡膠外底都能發揮非凡抓地性能。

以環保物料製造 – 鞋面包含最少50%循環再用物料，此跑鞋標誌adidas 致力減少塑膠污染。

ADIZERO ADIOS 8 – Race To Win

為跑手爭取個人最佳成績設計，新效能包括：