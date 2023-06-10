上環日式刨冰店SOSOSO KAKIGORI 主打超巨型足料刨冰山

夏日炎炎就是吃冰涼甜品的時候，有時想換換口味的話，或許可以選擇日式刨冰。上環荷里活道一間新開日式刨冰店，引入巨型刨冰之外，還在傳統之中注入港式元素，讓大家消暑同時吃到不一樣的層次口感。

刨冰用到的冰塊以日本水製成。

由於不同水質會影響到刨冰口感，店主透露冰塊以日本熊本阿蘇水製成，再用來刨成甜品及作果汁冰塊用途，刨出來的冰會比較幼細及口感綿密。主打的刨冰有8種口味，大部分食材由相熟供應商提供，加上日本的縣政府都支持他們，讓新鮮水果及食材快速直送香港。水果口味的刨冰都是用新鮮水果搾成果汁，再淋至刨冰表面，大家還邊吃刨冰還能一邊吃到奇異果籽，絕對是真材實料。

果汁用到的生薑汁、金檸汁都是由日本運送到港。

西瓜刨冰（$95）用西瓜果肉搾成，再淋上沖繩海鹽芝士奶蓋，甜甜鹹鹹的味道有趣，再配以朱古力碎粒裝飾成西瓜籽。

傳統的日本刨冰多在祭禮、小吃店吃到，目的讓大家消消暑，所以份量相對細小而且用糖漿取代果汁。不過，店主希望可以帶來新衝擊，所以將刨冰的層次及份量變得豐富，甚至在不同口味的刨冰每層，加入不同的港式配料如爆珠粒粒、蒟蒻以及濃厚的芝士奶蓋，讓大家可以吃出不同口感及驚喜，這亦是創新的做法。

金檸刨冰的爆珠粒粒是益力多味道。

最特別的是宇治綠茶白玉刨冰，與其他果汁口味做法一樣，淋至刨冰上的綠茶以京都宇治綠茶泡浸，再在奶蓋加上白玉，內裏加入北海道十勝紅豆，豐富材料令大家吃得滿足。

宇治綠茶白玉刨冰（$95）白玉煙韌口感甚受女生歡近，而且宇治綠茶味道濃厚突出。

沖繩金檸刨冰（$95）以金檸汁製成，酸酸味道最適合夏天，加入益力多味道爆珠及蒟蒻，口感十足。

除了刨冰之外，果汁亦是店主推薦食品，特別是沖繩香檬薄荷梳打及沖繩黑糖生薑香檬梳打。黑糖以及香檬都是來自沖繩，生薑梳打甚有薑味但非常溫和並不Ｘ喉，如果想養生亦可以選擇熱飲。店家還提供和菓子蕨餅，讓大家吃冰、喝果汁之餘可以有小食伴襯。

沖繩香檬薄荷梳打（左，$46）、沖繩黑糖生薑香檬梳打（右，$48）。

蕨餅（$38）。

SOSOSO KAKIGORI

地址：上環荷里活道224-226號

營業時間（自6月19日起）：星期一至四 13:00-21:00；星期五、六、日 12:00-21:00