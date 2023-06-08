日式燒肉店「燒肉 帝」優惠 指定放題買1送1 最平每人$324享A5黑毛和牛

日式燒肉無人不歡，若果有日本A5和牛就更加令人心動。位於將軍澳The LOHAS康城的日式燒肉店「燒肉 帝」最近就以全新裝潢示人，更附上全新燒肉放題餐單，以「買1送1」和「全日7折」吸引顧客，最平每人$324即可品嚐到日本A5黑毛和牛，更有任食刺身和海鮮，相約家人或朋友一同用餐就最適合不過。

餐廳一共提供5款價錢，周一至四晚上6時前入座最平每人$258，可享雞肉、豚肉和各種配料共85種。想試A5日本和牛和刺身外，就可以選擇Set D，每人$588便可，4人同行更有有7折優惠。另外，餐廳最近推出多項優惠活動，詳情如下：

燒肉放題套餐「Set C 極」及「Set D 皇」買1送1

「Set C 極」和「Set D 皇」都可品嚐各款雞肉、牛肉、蔬菜、豚肉、海鮮、小食等，最與別不同就是「Set D 皇」可享A5日本黑毛和牛三角、牛肋肉、和尚頭和刺身。只要於周一至四下午4時前入座，便可以以每人$239（原價每位$478）享用「Set C 極」，以及每人$324（原價每位$648）享用「Set D 皇」100分鐘，星期五至日及公眾假期就分別每人$249和$344。

Set C 極

Set D 皇

120分鐘 燒肉放題套餐低至7折

凡惠顧「Set C 極」、「Set D 皇」以及「Set E 帝」120分鐘燒肉放題，不論平日或公眾假期均可享用優惠，最平4人同低至7折，每位$335可享「Set C 極」或每位$601享「Set E 帝」。

Set E 帝

生日月內生日送「火山牛肉盤(美國牛肉眼)」

父親節送限定火山牛肉盤

於6月12-25日，親子一同享用燒肉放題Set C、D、E，額外送父親節限定火山牛肉盤(美國牛肉眼) 一客，配上鬍鬚造型，適合一家人慶祝父親節。

「燒肉 帝 YAKINIKU KING」

時間：1200-2230

地址：將軍澳康城路1號The LOHAS3樓334號舖

電話：2777 7927