Smile屯門分店開張 免費贈送50份「曲奇．茶」禮盒＋屯門店限定蛋糕

Smile Yogurt繼於尖沙咀 K11 Art Mall、銅鑼灣希慎廣場、旺角MOKO新世紀廣場、旺角朗豪坊、沙田連城廣場開設 5 間門店及 1 間網店後，第6門店將於2023年6月15日（四）在新界屯門市廣場正式開業，除了推出屯門店限定蛋糕外，還會在開幕當日送出50份《屯市見》曲奇茶禮盒，作為給屯門人的見面禮！

Smile屯門分店 6.15開張

Smile首次在屯門開店，團隊希望創作出獲屯門人喜愛的蛋糕，將Smile的「微笑力量」帶入屯門。《有種幸福叫屯門》芒果香蕉朱古力海綿蛋糕 —— 在海藍色波浪紋忌廉上，是仿如海灘幼沙的Smile自家製脆粒，夾層是鮮芒果、香蕉布甸和朱古力海綿蛋糕，極具夏日風情！

《有種幸福叫屯門》芒果香蕉朱古力海綿蛋糕（3吋︰HK$238）

免費贈送50份《屯市見》曲奇茶禮盒

為了讓更多屯門人認識Smile屯市店，在2023年6月15日（四）正式開業日，將會免費贈送50份《屯市見》Smile x Simply Pleasure 曲奇茶禮盒，只要在當日下午1時起抵達Smile屯門店，向店員展示已追蹤 Smile™ Instagram 或 Facebook 帳戶，即可獲贈禮盒乙盒！每人限取一盒，數量有限，送完即止。

《屯市見》禮盒包括︰《Smile 曲奇家族》系列胡椒芝士曲奇 x 2港式奶茶曲奇 x2

Simply Pleasure 《茶詩》系列Beautiful Morning 玫瑰花果茶獨立包裝茶袋 x1

My Lady 玫瑰洋甘菊烏龍茶獨立包裝茶袋 x1

天然低溫冷凍蜜果 x2



凡購買《有種幸福叫屯門》蛋糕或《屯市見》曲奇茶禮盒，即可以85折加購Simply Pleasure 自家調配《茶詩》系列茗茶禮盒（HK$45 茶袋盒除外）

