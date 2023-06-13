「江蘇銘悅」推點心早午餐 ＋無限暢飲精選香檳體驗｜全新單點菜式/ 生猛活海鮮

典雅精緻中菜食府「江蘇銘悅」，由即日起至8月27日期間推出「SPLASH 週末點心早午餐」(每位$278，四位起用)，及90分鐘無限暢飲精選人氣香檳體驗推廣，讓點心愛好者可以驚喜優惠價，為早午餐添上醉人氛圍。限定供應的早午餐菜單將逢星期六、日及公眾假期，中午12時至下午3時期間供應(首席入座時間為中午12時，次席則為下午1時30分)；每天限量供應四桌，敬請提早預訂，以免向隅。

「SPLASH 週末點心早午餐」包羅九款精美點心，當中不乏新推款式，如「海苔芝士蝦春卷」、「黑椒牛肉煎餃」、「茄蓉煙三文魚叉子餅」或「伊比利亞48個月黑毛豬火腿叉子餅」等；另有餐廳的人氣點心美饌，包括「招牌灌湯小籠包」、「懷舊爆汁生煎包」及「鮑魚鹹水角」。

為了使賓客們的週末聚餐添上醉人色彩，賓客更可以驚喜價另加90分鐘無限暢飲精選人氣香檳體驗 (須全桌賓客一同點選)，與親朋好友舉杯盡享「Moët & Chandon Impérial」(另加每位$498)、「Moët & Chandon Rosé Impérial」(另加每位$558)或「Dom Pérignon Vintage」(另加每位$888)。

全新單點菜式一覽

「江蘇銘悅」全新推出的單點菜式豐富了舊有菜單上的選項，為盛夏帶來一系列色香味兼備的傑作，「東坡凍醬蹄」($188)，以自家製的醋蒜醬汁平衡豬蹄的香濃軟嫩口感，開胃宜人；「涼拌杭椒鮮鮑角」( $288) 同樣為炎夏降溫，精選六頭南非鮑魚入饌，並以來自杭州的新鮮杭椒調味，絲絲辣勁，醒神開胃。

東坡凍醬蹄 涼拌杭椒鮮鮑角

「砂鍋濃湯花膠津白湯」($728)，以餐廳招牌雞湯變奏而成，加入上海鹹肉、手工鮮肉蛋餃、優花膠、海參、粉絲及雞胸肉，濃郁鮮味，溫暖人心。

「上海年糕燒桂花魚」($688) 以原條新鮮桂花魚特別以秘製醬汁炮製而成，完美搭配口感軟糯的上海年糕。大廚更精選由上海百年老字號張生記出品的原塊上海年糕，並精巧地切成等一厚度，讓年糕吸收醬汁與魚鮮之味，美味無窮。

「茅台白酒釀湯圓」（$108）服務團隊會即席在賓客面前以復古香水瓶噴上茅台，讓酒香隨空氣散落其中，為經典的玫瑰及桂花口味的酒釀湯圓添上淡淡微醺。

生猛活海鮮推廣 自選烹煮方法

除了多款全新單點菜式及點心外，「江蘇銘悅」同時推出生猛活海鮮推廣，每款均可供六至八位賓客享用，更可自選心儀烹煮方法。 海鮮選擇包括「海東星斑」($2,600/約兩斤)，可選以避風塘椒鹽、頭抽蒸或糟溜烹調、「澳洲大龍蝦」($3,680/約三斤) 則建議採用上湯焗、干燒或避風塘方式烹煮。

避風塘椒鹽澳洲大龍蝦

自家製糭子禮盒

端午節將近，「江蘇銘悅」現推出設計精美的自家製糭子禮盒，由即日起接受訂購，並可於2023年6月22日前到店自取。有以優質金華火腿與鹹蛋黃配合秘製配方炮製而成的經典「手作江蘇鹹糉」，及以頂級紅豆和黑糯米入饌、帶來雙重綿密軟滑口感的「手作江南甜糉」，定價為每隻$98。