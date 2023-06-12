「Suage 北海道湯咖哩」旺角開店！必試香港限定龍蝦海鮮盛＋挑戰99級搶喉辣度

來自日本札幌的湯咖喱專門店「 Suage 北海道湯咖哩 」被外界譽為「北海道第一湯咖喱」，最近終於登陸香港，於旺角朗豪坊開設本地首間分店。「Suage」一共提供3款湯底和10種主菜，當中的皇牌原味湯底更花12小時燉煮而成。另外，餐廳提供12種辣度，自問辣王可直接挑戰99級辣度！

「Suage 北海道湯咖哩」終於來港，於旺角朗豪坊開店。

「Suage」香港店佔地1,000呎，提供超過50個座位，設計沿用北海道總店的工業風風格。「Suage」過去曾獲Tabelog日本餐廳最強5,000、Tripadvisor 2023年度札幌咖喱類別排名第1位及Tasteatlas世界最佳傳統菜式餐廳 Top 1等，獲獎無數。今次終於登陸香港，除了帶來經典原味湯底和小食外，更有香港區限定的「龍蝦海鮮盛湯咖喱」。

「Suage」香港店裝潢沿用北海道總店的工業風風格

餐廳一共提供3款湯底，包括Suage原味湯底、椰子湯底（+$6）及櫻花蝦濃湯（+$6）。辣度方面，就有Level 1的BB辣至Level 10的極辣、Level 20地獄辣和Level 99的無語辣（+$10）；客人自選湯底後，也可從稻庭烏冬、拉麵和飯中選一款主食。今日記者試過幾款招牌湯咖喱，當中的「炙燒豚角寫湯咖喱」配無語辣實在一試難忘。湯咖喱上枱時隨即飄出一股辛香味，顏色呈暗紅，面層布滿辣油和辣椒粒。記者只是以筷子蘸過湯底再放在舌尖，辣味瞬間直達味蕾和鼻腔，在場有人都表示：「真係好辣！」相信無語辣非一般凡人可以挑戰得到。

「炙燒豚角煮湯咖喱」（$88）配無語辣（加$10）

炙燒豚角完美吸收辣湯，更顯惹味。

無語級辣度令人一試入「暈」

香港區限定：龍蝦海鮮盛湯咖喱（$188）配櫻花蝦湯底

龍蝦海鮮盛湯咖喱配料豐富，有墨魚仔、青口、帶子、溏心蛋（半隻）和素炸野菜。

鮮野菜盛湯咖喱（$88）配Suage原味湯底5小辣

鮮野菜盛湯咖喱內有多款不使用任何麵糊直接油炸的「素炸」食物，如南瓜、番薯、蓮藕、珍珠筍等，以保持咖喱湯中蔬菜與各種食材的營養和色彩。

脆嫩雞髀湯咖喱（$98）配椰子湯極辣10

雞髀肉質滑嫩，外皮炸得香口。

食客可追加配料，如芝士片（$6）、法蘭克福腸（$18）、脆皮雞腿肉串（$18）或邪惡溶岩芝士（$18）等。

餐廳提供6款單點小食，包括章魚燒、唐揚炸雞、日式炸餃子、日式年糕串、海苔天婦羅魷魚和木魚花茄子，適合與朋友分享。另外多款特飲，如乳酸梳打、金橘百香果烏龍茶、乳酸特飲等，是解辣的最佳選擇。

章魚燒（$28）

唐揚炸雞（$28）

海苔天婦羅魷魚（$28）

（左）金橘百香果烏龍茶（$38）、（右）士多啤梨抹茶奶（$38）

（後）日本3.5生乳軟雪糕（$26）、（前）日本千葉和梨軟雪糕（$26）

開幕限定優惠

新店開幕期間推出4項驚喜會員優惠，包括即日起會員可享迎新禮品，任何惠顧即免費送自選一款飲品或小食及獲贈「全單減$5」電子優惠券乙張(於下次惠顧時使用)。另外生日壽星更可享全單8折的生日優惠(適用於生日正日、前、後 7日)；此外，參加 Suage 過「印」湯咖喱的印花活動，只需集齊指定印花即可獲贈小食或以半價享用湯咖喱。

Suage 北海道湯咖哩

時間：1130-2200

地址：九龍旺角亞皆老街 8 號朗豪坊 4A 層 1 號舖

電話：2622 2388

IG：@soupcurry_suage_hk