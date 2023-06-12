7款人氣家用刨冰機 在家輕鬆製作刨冰不求人

天氣越來越熱，有時在家都感受到街外那波熱浪，就連在家也要消暑。如果大家想轉轉口味，吃一點雪糕、雪條以外的選擇，或許可以試一下刨冰，不同品牌推出過大小的家用刨冰機，讓大家可以輕鬆地清涼消暑。

DOSHISHA復古刨冰機

以前看《櫻桃小丸子》時看到小食店有一部手動的刨冰機，真的很想在家也擁有一部可以瘋狂吃冰，日本廠商DOSHISHA真的將這部復古刨冰機帶到現實。刨冰機有和風復古造型，機上的傳統字體及圖案，並以海浪花紋作點綴。刨冰機結合電動刨冰功能，只要用隨附的專用製冰盒，便能將不同味道的果汁預先製作成冰磚。只要將冰磚放入機身中間的冰盒，蓋上頂部再上鎖壓實冰塊，打開電源後拉一拉轉輪，便可以輕鬆製作出刨冰，一塊冰等如一碗份量。如果想控制刨冰粗細，只將轉鈕轉到另一邊便可以改變刨法，製成片片碎冰或是綿密的雪花冰。

動畫內的刨冰機。

拉一拉轉輪便可以製作刨冰。

將轉鈕轉到另一邊可改變刨法。

Toffy手動式刨冰機

Toffy一向以簡約小巧、復古外型以及可愛的馬卡龍配色，深受女生及窩居家庭歡迎，這款刨冰機同樣貫徹這種風格。機身雖然細小，但功能非常全面，透明的抽取式冰盒能即時看到刨冰的狀況，刀片裝卸容易，方便清洗之餘，同時避免零件生鏽和細菌滋生。隨機附送兩個刨冰專用杯，可使用一般冰塊、冷凍牛奶與水果冰磚等，官方食譜更分享不同口感的創意冰品。

Toffy手動刨冰機機身小巧。

輕鬆製作出不同的冰品。

NOSTALGIA Coco-Cola復古刨冰機

Nostalgia Electrics是美國知名的小家電廠商，曾推出過一系列派對與家庭聚會的創意家電，例如：棉花糖機、冰淇淋機、爆米花機、巧克力噴泉機、和啤酒機等。這次帶來與可口可樂聯乘的復古刨冰機，同樣充滿美式復古風格，機身小巧可愛，而且操作方便，先倒入製冰塊與果汁或果肉，再轉動機頂蓋子連接電源開機運行，輕鬆製作刨冰於塑膠錐形杯。食品級及不銹鋼刨冰刀片，大家用起來都安全放心，隨機附送2個塑膠錐形杯。

美式復古風格的刨冰機。

Pearl Life易脆蓬鬆手動製冰機

日本品牌Pearl Life推出的刨冰機款式可愛，這款手動刨冰機更非常貼心地一改設計。平常的手動刨冰機多直接將把手設於機頂，相對難以施力，Pearl Life將把手改至側旁，轉動時變得更容易。操作變得輕鬆，亦減少使用時的晃動，大家可以利用專用製冰盒，或是對應直徑9cm內的一般冰塊，

Pearl Life刨冰機嶵造型可愛。

可以輕鬆調節刨冰粗細。 刨削出來的刨冰口感綿密細緻

SWAN手動刨冰機

日本刨冰傳奇品牌Swan出品的家用專業刨冰機，曾於造成巨大話題及搶購風潮，在家也可以享受到於店家吃到的鬆軟刨冰。雖然是家用刨冰機，但仍然能夠造出品牌「極致鵝絨冰」，口感輕盈密緻有如鵝毛般，無冰晶感且入口即化。由於刨削而成的刨冰輕盈綿密，澆上糖漿之後做出暈染的效果，口感無異於店家。每一部刨冰機的冰磚平台確保完全貼合冰磚，且不需使用電源，簡單的手動旋轉操作，開放式的可視設計便於觀察冰磚，輕鬆完成刨成。套裝更附送2個製冰杯及攜帶用布袋，方便大家在外野餐時都可以使用。

毋須電源，手搖旋轉便可以製成刨冰。

開放式可視冰磚平台能在過程中觀察冰磚狀況。 即使家用刨冰機亦可製出如店家般口感綿密的刨冰。

Wiswell電動刨冰機

韓國品牌Wiswell電動刨冰機推出糖果色系，款式可愛時尚之餘亦相當實用。刨冰機可以調整刨冰大小，從傳統刨冰到綿密雪花冰，或是粒狀、絲狀、到最幼細的雪花刨冰，均能夠一機製成，打開機頂放入冰塊再關上固定，便能製作刨冰。刀片選用不鏽鋼鈦製成嘅除霜刀，防鏽螺絲保證食用安全，全機可拆卸式收納，輕巧不佔空間。套裝包括主機，隨機附送3個白色冰盒，另可加購白色圓形刨冰盒及不鏽鋼刨冰碗。

糖果色系刨冰機。

一按便能製作刨冰。 可自行調整刨冰粗幼。 在家都可以輕鬆消暑。

BRUNO二合一刨冰雪糕機

日本 BRUNO早前推出全新兩用雪糕機，一機可以製作雪糕及刨冰，方形的直立式設計容易收納。只要將附屬的空冰杯冷凍8至12小時，將冰杯與攪拌器蓋上蓋子後與機體組裝，再啟動電源鍵，運轉後再倒入200ml容量的冰淇淋材料，便可製成雪糕。如果想製作刨冰，將附屬的製冰杯裝八分滿後冷凍，機身不能使用顆粒冰塊，一定要使用製冰杯的冰，再把冰倒入刨冰盒內組裝。大家可按口味調整刨削冰塊的粗幼度，電動式設計非常安全，選好想製作的冰淇淋或是刨冰模式，一鍵按下便能開始。

2合1刨冰、雪糕機。