「壽喜燒 伊勢熊 」推週末早午餐 搭配無限暢飲酒釀推廣 歎盡頂級和牛及精選美酒

位於尖沙咀的日本壽喜燒料理專門店「壽喜燒 伊勢熊」，最近推出週末早午餐體驗搭配無限暢飲精選酒釀推廣，為美好假日打造席前壽喜燒專屬的微醺熱情氛圍，亦是同慶父親節的最佳選擇！另外，以是日精選牛肉作主打的商務午市套餐，亦將由六月下旬起隆重登場，傾力呈獻來自不同國家優質牛肉的極致風味。

「伊勢熊壽喜燒週末早午餐體驗」將由即日起，逢星期六、日及公眾假期，中午12時至下午2時30分期間供應。重點推介的和牛有餐廳的星級招牌——搜羅自日本香川縣小豆島的橄欖和牛，口感柔軟，肉味香濃且散發淡淡橄欖香氣；配合從京都府綾部市的牧場引入的京都姬牛，肉質細緻順滑，呈現入口即融的美妙享受。

「伊勢熊壽喜燒週末早午餐體驗」將由即日起，逢星期六、日及公眾假期供應 一系列搜羅自日本各縣的頂級季節蔬菜同樣不容錯過，如來自靜岡縣的頂級アメーラ高糖度水果蕃茄，能巧妙平衡和牛的脂香豐腴。

「伊勢熊壽喜燒五道菜週末早午餐菜單」包羅兩款前菜、茶碗蒸、壽喜燒肉食、五款日本季節蔬菜、味噌湯、漬物、飯食及甜點。當中的肉食除了招牌「日本和牛壽喜燒」（$480）外，還有結合日本四大最佳豬種特色的夢幻豚肉「北海道四元豚壽喜燒」（$380），及在飼料中加入酢橘果皮飼養出的人氣雞種「德島縣阿波酢橘雞壽喜燒」（$280）。

而需要提前兩天預訂的「伊勢熊壽喜燒八道菜週末早午餐廚師發辦菜單」（每位$880）則敬奉五款前菜、刺身、一品料理、蒸物、和牛壽喜燒（可選豚肉或雞肉）、五款日本季節蔬菜、昆布蓋飯、雞蛋蓋飯及甜點。

為使週末的聚餐時光更為盡興，「壽喜燒 伊勢熊」同時推出兩小時無限暢飲推廣（另加每位$238），三款精選佳釀均由駐店資深和食料理大廚兼專業清酒侍酒師松田亞弓小姐親自挑選：首先是氣泡酒「Chiaro Prosecco Doc NV」，另有兩款來自南澳卡拉曼達酒莊（Kalamanda Cellar）的佳釀，包括白酒「Kalamanda Cellar Select Sauvignon Blanc」及紅酒「Kalamanda Cellar Select Shiraz」。

除了週末早午餐體驗外，「壽喜燒 伊勢熊」亦將於六月下旬起，逢星期一至五（公眾假期除外）供應的商務午市菜單中，加上「伊勢熊壽喜燒是日精選牛肉午市套餐」（$280），將按當日的供應情況，呈獻來自全球各地的不同品種精選牛肉。套餐中備有前菜、茶碗蒸、日本季節蔬菜、味噌湯、漬物、飯食及甜點。另有其他多款商務午市套餐（每位$280起）及午市廚師發辦菜單（每位$880），為食客帶來不一樣的壽喜燒午食享受。