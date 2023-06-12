橡皮鴨由維港飛到昂坪360 戶外巨大浴透明浴室打卡位

「打孖上」巨型黃色橡皮鴨最近游回維港，引起市民紛紛打卡，不過黃鴨不止出現在維港，最近更飛到昂坪360與大家見面。橡皮鴨於6月13日至9月3日在昂坪360有不同藝術展覽活動，2架「飛天橡皮鴨」主題纜車會來回東涌及昂坪，更有期間限定「泡泡浴主題纜車」讓大家打卡。

期間限定「泡泡浴主題纜車」。

「飛天橡皮鴨」主題纜車會於6月13日至25日來回東涌及昂坪，期間限定「泡泡浴主題纜車」亦會不定時出現，車廂內除有橡皮鴨圖案，更以白色浴室為靈感，讓遊客猶如置身浴室內浸浴一樣。5000隻昂坪獨有橡皮鴨亦登陸昂坪市集，走到不同的場景讓大家可以打卡。市集圓形廣場變身成繪本風格的大型浴室，每樣物品以黑色線條勾勒外框形狀，變得更加立體生動。戶外浴室更設有多個巨大化的浴室產品，其中2米高的透明浴缸最吸引，數千隻橡皮鴨在內暢泳，打卡一流。

戶外巨大化繪本風浴室。

放滿橡皮鴨的真實尺寸浴缸。

昂坪市集逢星期六及日特設夢幻浴室場景，市民可與放滿橡皮鴨的真實尺寸浴缸打卡合照，橡皮鴨更多到要跳出浴缸嬉戲，非常可愛。昂坪360藉住大型藝術展覽活動，首批1000隻昂坪獨家發售的橡皮鴨，每隻售價$50，全數收益會捐予鄰舍輔導會，支持他們多元化家庭、青年、安老、康復、社區發展、教育及醫療服務。活動過後，昂坪360會檢查所有曾經展出的橡皮鴨，並好好清潔，再安排轉送鄰舍輔導會的受惠人士或再用作義賣用途。