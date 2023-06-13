為夏天做準備！SKECHERS全新配色FOAMIES涼鞋

面對炎夏襲來，一雙透氣度高又方便出去玩水上活動的鞋實在少不免。最近 SKECHERS 推出全新配色的FOAMIES涼鞋，3款設計符合不同用家需要，當中包括透氣涼感包頭鞋款、輕盈裸足感夾趾拖鞋款、安全百搭魔術貼雙帶款，相信會是各位度過今年盛夏的好拍檔！

過去幾年掀起穿著保護性高的包頭鞋，而SKECHERS的GO WALK 5 FOAMIES包頭涼鞋款式更採用高回彈的Comfort Pillar Technology技術，柔軟舒適，也有緩震效果。雙密度輕量ULTRA GO緩震大底耐用穩定，為用家帶來輕柔的彈性緩衝。鞋底足弓位置設有疏水管導，能夠快速疏導鞋內積水，下水上岸可以保持雙腳通爽。今季更推出淡彩果凍及彩色紮染兩個特別款式，為大家帶來充滿繽紛夏日。

GO WALK 5 FOAMIES包頭涼鞋

同樣是包頭涼鞋款式的ARC FIT FOAMIES就獲得足科醫生認可專利，足弓處拱起設計符合人體工學，提供良好支撐。後跟位置有高邊牆設計提供良好穩定性。女裝大有大理石岩紋、薰衣草和珊瑚拼色設計。

ARC FIT FOAMIES包頭涼鞋

除包頭鞋外，SKECHERS亦推出Go Walk 5 FOAMIES夾趾拖鞋款，夾趾拖鞋使用AIR-COOLED記憶鞋墊，高回彈記憶泡棉，貼合腳底曲線並符合足部輪廓。輕量柔軟EVA鞋面彈性力高緩衝性強，減輕長時間穿著對雙足的負擔。夾趾拖鞋款男裝帶來了3款全新配色，備有炭灰、橄欖綠和深藍色，同時亦備有拖鞋款。

Go Walk 5 FOAMIES夾趾拖鞋款

Go Walk 5 FOAMIES夾趾拖鞋款

而FOAMIES魔術貼雙帶涼鞋就配有可調節鬆緊的魔術貼，方便用家調整至適合自己的腳型。鞋履配合Arch Fit鞋墊，有如踩在雲朵上般舒適。女裝配有經典黑色、白色和珊瑚色。