新開張優惠｜健康茶飲店進駐尖沙咀誠品 $1飲珍珠奶茶 只限3日！

主打健康茶飲、為全港首個唯一採用全自家製作食材的珍珠奶茶品牌 Mother Pearl 圓貝近日進駐尖沙咀誠品，更推出3日限定優惠，於指定日子、時間到店，即可以$1購買經典珍奶/健康茶飲！大家可以一邊品嚐健康茶飲，一邊逛逛誠品，享受閱讀的樂趣。

Mother Pearl 圓貝於6月11日正式進駐誠品生活尖沙咀店 L216 專櫃！為慶祝進駐誠品生活尖沙咀店，圓貝於開幕當日及3個指定日子推出限定優惠！凡成功登記圓貝會員/現有會員，即可於指定日子、時間到店，以$1享用經典珍奶或健康茶飲，當中包括：圓貝之戀，抹茶蓋紅豆，雪燕山茶 (12oz)。

指定優惠日子及時間如下：

2023.6.16（五） 12:00 – 2:00 pm｜6:00 – 8:00 pm

2023.6.17（六）2:00 – 6:00 pm

2023.6.23（五）12:00 – 2:00 pm｜6:00 – 8:00 pm

*每人每天限購一杯。優惠限量，售完即止

*此優惠不可與其他推廣優惠一併使用

*優惠受條款及細則約束

*如有任何爭議圓貝將保留最終決定權

Mother Pearl 圓貝

地址：尖沙咀梳士巴利道3號星光行誠品生活尖沙咀店L216專櫃

營業時間：星期一至日 10am – 10pm

電話：5506 1293

資料及圖片來源：誠品香港 eslite FB