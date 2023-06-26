Cetaphil舒特膚透亮抗敏系列 專為敏感肌研發 14 天擁有淨白透亮無瑕肌
大部分女生都希望可以擁有白滑嫩肌，所以會考慮到各大美容院做美白去斑療程，療程強度過大，有機會削弱肌膚屏障引致敏感。加上市面上大部分美白產品均含酸類、高光敏性和低穩定性的成份，若用於肌膚屏障較脆弱的敏感皮膚，就容易誘發敏感症狀，甚至有機會觸發發炎等皮膚問題。
美國皮膚科醫生推薦嘅敏感肌護理品牌 Cetaphil 舒特膚自上年推出透亮抗敏系列後備受敏感肌用家追捧，今年再下一城推出全新「透亮抗敏全效淨斑精華」和「透亮抗敏瞬間淨白面膜」。當中的獨有溫和透亮專利技術(GentleBright TechnologyTM) 能直達肌底針對和制止黑色素細胞增生和沉澱，杜絕色斑形成，同時減淡色斑的密度，改善肌膚均淨度、光澤度及提升透亮度，打造完亮白淨透肌。不含酸類成分和Paraben類防腐劑等有害化學物的全新產品，經皮膚科醫生測試證實，特別適合暗沉和膚色不均的敏感脆弱肌使用，用後絕不會引起暗粒粉刺，長效對抗乾緊粗紅痕，加倍敏感肌的抗敏能力。
質地柔滑的透亮抗敏全效淨斑精華，能為暗啞敏感肌顯著減淡色斑、均勻和提亮膚色、提升光澤度、保濕鎖水、改善細紋和煥發光采，同時保護肌膚免受藍光及環境污染物傷害，並對抗乾緊粗紅痕。臨床實驗，只需14天，明顯改善色斑瑕疵、膚色不均、細紋、缺水和倦容等7大暗啞敏感肌問題，持久賦予緊緻飽滿、彈性嫩滑、滋養無瑕、持久散發肌膚自身透亮光感。
精華含系列獨有的溫和透亮創新技術(GentleBright TechnologyTM)，特別添加有效促進細胞更新的高穩定性抗氧化維他命C和具淨白緊膚效能的微分子胜肽，促進肌膚新陳代謝，調節肌膚狀態擊退倦容，一步做做到均勻膚色、緊緻肌膚和撫平細紋，亮白與抗皺，亦有效對抗紫外光、藍光及環境污染物對 皮膚造成傷害，讓肌膚持久散發自身光蘊和活力！
透亮抗敏瞬間淨白面膜使用1片相等於連續使用2星期淨斑精華，為敏感肌提供密集式的亮白淡斑、抗敏修護；臨床實驗，顯著改善7大暗啞肌膚問題:暗啞、膚色不均、缺乏光澤、疲憊、皺紋及細紋、皮膚粗糙及毛孔粗大，淨白面膜含系列獨有的溫和透亮專利技術(GentleBright TechnologyTM)，配合特別添加的高穩定性抗氧化維他命C(ANTIOXIDANT C)，為肌膚降溫舒敏，掃走倦容，長效發揮 24 小時保濕和舒緩效能， 超效擊退黑色素細胞和頑固色斑瑕疵、膚色不均、細紋、粗糙缺水、倦容、 暗沉及黃氣7大暗啞肌膚問題，為肌膚帶來明顯透亮淨白淡斑效果。面膜使用100%可生物降解的純素材料製成，質料高度透氣並能服貼各種臉型輪廓，讓精華均勻滲透至肌底，不會引致暗粒粉刺，亦絕無酒精、香料或 Paraben 防腐劑等有害化學物，即使是極敏感肌膚都可安心使用。
真實用家見證，使用一次，光澤感即時提升76%和亮白感即時提升64%。100% 認同用後肌膚變得水潤，95%認同顯著改善肌膚敏感問題;持續使用 4 星 期，肌膚透亮度提升 79%。
輕薄不黏笠的透亮抗敏日霜，為敏感肌膚於日間進行亮白、保濕抗敏和防曬，預防水份被陽光抽乾及緩解敏感不適。日霜特別融入多種具保濕和舒敏特性的維他命原B5和甘油等成份，為皮膚提供24小時的保濕功效，令膚質更飽滿潤澤。高效針對膚色不均、黃氣和色斑問題，同時強化皮膚防禦屏障，改善膚質和舒緩敏感症狀，更有效延緩衰老。
透亮抗敏舒緩晚霜含醫學級高濃度Niacinamide烟酰胺，使用後膚色變得均勻，重新煥發清透亮澤，卻不會削弱皮膚屏障和引起敏感不適。質感清爽不黏膩，不會引致暗粒粉刺。具高效滋養保濕效能的透明質酸，促進肌膚於晚上黃金睡眠時間淡化色斑、提升肌膚光澤度及透亮度，同時持久保濕和對抗敏感症狀。一夜便改善膚色不均和膚質粗糙等問題，塑造柔滑亮澤肌膚。
透亮抗敏潔面乳是專為敏感肌而設，能溫和及徹底地潔淨面上污垢雜質和油脂，亦能清除角質死皮及暗啞，加速細胞新陳代謝，令表面膚質顯得柔軟平滑，肌膚重現明亮光澤。潔面乳質地界乎膏狀與乳液之間，泡沫綿密細緻，含有能高效保濕的甘油，潔淨同時亮白及呵護肌膚，並且絕無化學起泡劑、皂鹼、香料、酒精或Paraben防腐劑等有害化學物和刺激性成分，洗後不會感到乾緊，更不會引致粉刺暗瘡。
透亮抗敏爽膚水含保濕舒敏成份，一抹即提升皮膚水潤度、透亮度和均淨度，去除暗啞，並強化皮膚防禦屏障及改善肌膚質感，有亮白、抗敏和保濕的功效，更有助肌膚作好準備，大大提升後續護膚品的吸收度和效能。