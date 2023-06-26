Cetaphil舒特膚透亮抗敏系列 專為敏感肌研發 14 天擁有淨白透亮無瑕肌

大部分女生都希望可以擁有白滑嫩肌，所以會考慮到各大美容院做美白去斑療程，療程強度過大，有機會削弱肌膚屏障引致敏感。加上市面上大部分美白產品均含酸類、高光敏性和低穩定性的成份，若用於肌膚屏障較脆弱的敏感皮膚，就容易誘發敏感症狀，甚至有機會觸發發炎等皮膚問題。

美國皮膚科醫生推薦嘅敏感肌護理品牌 Cetaphil 舒特膚自上年推出透亮抗敏系列後備受敏感肌用家追捧，今年再下一城推出全新「透亮抗敏全效淨斑精華」和「透亮抗敏瞬間淨白面膜」。當中的獨有溫和透亮專利技術(GentleBright TechnologyTM) 能直達肌底針對和制止黑色素細胞增生和沉澱，杜絕色斑形成，同時減淡色斑的密度，改善肌膚均淨度、光澤度及提升透亮度，打造完亮白淨透肌。不含酸類成分和Paraben類防腐劑等有害化學物的全新產品，經皮膚科醫生測試證實，特別適合暗沉和膚色不均的敏感脆弱肌使用，用後絕不會引起暗粒粉刺，長效對抗乾緊粗紅痕，加倍敏感肌的抗敏能力。

質地柔滑的透亮抗敏全效淨斑精華，能為暗啞敏感肌顯著減淡色斑、均勻和提亮膚色、提升光澤度、保濕鎖水、改善細紋和煥發光采，同時保護肌膚免受藍光及環境污染物傷害，並對抗乾緊粗紅痕。臨床實驗，只需14天，明顯改善色斑瑕疵、膚色不均、細紋、缺水和倦容等7大暗啞敏感肌問題，持久賦予緊緻飽滿、彈性嫩滑、滋養無瑕、持久散發肌膚自身透亮光感。

精華含系列獨有的溫和透亮創新技術(GentleBright TechnologyTM)，特別添加有效促進細胞更新的高穩定性抗氧化維他命C和具淨白緊膚效能的微分子胜肽，促進肌膚新陳代謝，調節肌膚狀態擊退倦容，一步做做到均勻膚色、緊緻肌膚和撫平細紋，亮白與抗皺，亦有效對抗紫外光、藍光及環境污染物對 皮膚造成傷害，讓肌膚持久散發自身光蘊和活力！

舒特膚透亮抗敏全效淨斑精華於萬寧獨賣，能顯著減淡色斑、均勻和提亮膚色、提升光澤度、保濕鎖水、改善細紋和煥發光采，並保護肌膚免受藍光及環境污染物傷害，和對抗乾緊粗紅痕。($300/ 30ml)

透亮抗敏瞬間淨白面膜使用1片相等於連續使用2星期淨斑精華，為敏感肌提供密集式的亮白淡斑、抗敏修護；臨床實驗，顯著改善7大暗啞肌膚問題:暗啞、膚色不均、缺乏光澤、疲憊、皺紋及細紋、皮膚粗糙及毛孔粗大，淨白面膜含系列獨有的溫和透亮專利技術(GentleBright TechnologyTM)，配合特別添加的高穩定性抗氧化維他命C(ANTIOXIDANT C)，為肌膚降溫舒敏，掃走倦容，長效發揮 24 小時保濕和舒緩效能， 超效擊退黑色素細胞和頑固色斑瑕疵、膚色不均、細紋、粗糙缺水、倦容、 暗沉及黃氣7大暗啞肌膚問題，為肌膚帶來明顯透亮淨白淡斑效果。面膜使用100%可生物降解的純素材料製成，質料高度透氣並能服貼各種臉型輪廓，讓精華均勻滲透至肌底，不會引致暗粒粉刺，亦絕無酒精、香料或 Paraben 防腐劑等有害化學物，即使是極敏感肌膚都可安心使用。

真實用家見證，使用一次，光澤感即時提升76%和亮白感即時提升64%。100% 認同用後肌膚變得水潤，95%認同顯著改善肌膚敏感問題;持續使用 4 星 期，肌膚透亮度提升 79%。

透亮抗敏瞬間淨白面膜提供密集式亮白、保濕和降溫，顯著改善 7 大暗啞肌膚問 題:暗啞、膚色不均、缺乏光澤、疲憊、皺紋及細紋、皮膚粗糙及毛孔粗大，同時舒緩敏感肌膚不適。($150/6片)

輕薄不黏笠的透亮抗敏日霜，為敏感肌膚於日間進行亮白、保濕抗敏和防曬，預防水份被陽光抽乾及緩解敏感不適。日霜特別融入多種具保濕和舒敏特性的維他命原B5和甘油等成份，為皮膚提供24小時的保濕功效，令膚質更飽滿潤澤。高效針對膚色不均、黃氣和色斑問題，同時強化皮膚防禦屏障，改善膚質和舒緩敏感症狀，更有效延緩衰老。

透亮抗敏日霜有效預防皮膚變得乾燥、膚色變得均勻、由內到外提升透亮度，肌膚顯著變得健康嫩滑細緻、水潤透白。($280/ 50g)



透亮抗敏舒緩晚霜含醫學級高濃度Niacinamide烟酰胺，使用後膚色變得均勻，重新煥發清透亮澤，卻不會削弱皮膚屏障和引起敏感不適。質感清爽不黏膩，不會引致暗粒粉刺。具高效滋養保濕效能的透明質酸，促進肌膚於晚上黃金睡眠時間淡化色斑、提升肌膚光澤度及透亮度，同時持久保濕和對抗敏感症狀。一夜便改善膚色不均和膚質粗糙等問題，塑造柔滑亮澤肌膚。

透亮抗敏舒緩晚霜融入溫和透亮創新技術和具高效滋養保濕效能的透明質酸，促進肌膚在晚上黃金睡眠時間淡化色斑、提升肌膚光澤及透亮度。($280/ 50g)



透亮抗敏潔面乳是專為敏感肌而設，能溫和及徹底地潔淨面上污垢雜質和油脂，亦能清除角質死皮及暗啞，加速細胞新陳代謝，令表面膚質顯得柔軟平滑，肌膚重現明亮光澤。潔面乳質地界乎膏狀與乳液之間，泡沫綿密細緻，含有能高效保濕的甘油，潔淨同時亮白及呵護肌膚，並且絕無化學起泡劑、皂鹼、香料、酒精或Paraben防腐劑等有害化學物和刺激性成分，洗後不會感到乾緊，更不會引致粉刺暗瘡。

透亮抗敏潔面乳能溫和及徹底地潔淨面上污垢雜質和油脂、提升皮膚亮度、保濕，觸感變得更柔軟滋潤。($180/ 100g)



透亮抗敏爽膚水含保濕舒敏成份，一抹即提升皮膚水潤度、透亮度和均淨度，去除暗啞，並強化皮膚防禦屏障及改善肌膚質感，有亮白、抗敏和保濕的功效，更有助肌膚作好準備，大大提升後續護膚品的吸收度和效能。