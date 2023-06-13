素海霖拒與粉絲街上合照 解釋是業界做法 網民炮轟扮「大牌」？

香港女生素海霖（Erena）以藝名「絵麗奈」/ 繪麗奈之名在日本出道，成為日本成人片商FALENO star的AV女優，目前已推出兩部作品，更/在5月31日亦已舉行粉絲見面會，似乎人氣極高！不過人紅自然是非多﹐日前有人私訊素海霖，問到如果在街上碰到她時可否要求合照，素海霖的回應就引起網民熱論！

素海霖拒絕街上與粉絲合照

素海霖日前在Instagram中分享粉絲與自己的對話，對方問道「想搵你合照，可以去邊搵到你」，而素海霖則回應「（不）合照的，抱歉，因為之前舉行簽名見面會，合照都是要收費的，這樣會對他們不公平，謝謝。」

素海霖又將對話截圖上載到IG Story，解釋AV女優於活動場合外不與粉絲合照，一向是業界的做法：因為若在街上隨時可以合照，就沒有人會再付款合照，還打趣說「如果係咁嘅話，個日所有人都唔使過嚟啦，直接每日係街度撞我，不過唔好亂咁撞 我會痛。」但如果在街上遇到，握手也是可以的。

素海霖的回應一出，大批網民在討論區上熱論，有人認為她舉止「大牌」，留言指「條女以為自己邊個…」、「繪麗奈大牌到喺香港撞到佢都唔影得相」、「濱崎真緒黎香港都可以合照，擺埋pose影添」等等。不過亦有不少人支持素海霖的做法，認同AV女優與一般藝人不同，與女優合照的機會一向是參加付費活動才有；另外，就算不是名人，任何人也有拒絕在街上與陌生人合照的權利，跟「大牌」談不上關係。

河北彩花亦是同樣做法？

其實在不久前，日本人氣AV女優河北彩花於夏威夷旅遊，亦因拒絕與粉絲合照而成為熱話，當時河北彩花亦在社交平台表示，拒絕合照並非因為無化妝或是衣著問題，而是粉絲合照一向是自費參與活動才有的服務，若是在路上隨意與人合照的話，是對那些付費的粉絲不公平。