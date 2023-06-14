實力老字號︱駱駝牌初版水壺展覽 欣賞懷舊工藝魅力

50、60年代家家戶戶都使用暖水壺，特別是「香港製造」駱駝牌價廉物美，最受香港人歡迎。隨住時代變遷，駱駝牌暖水壺外觀或技術已有變化，但仍然受歡迎。品牌與Maskology聯乘於銅鑼灣 Maskology Living店中舉行懷舊暖水壺設計展覽，展出初版的暖水壺、20張品牌珍藏設計手稿，讓大家了解品牌歷史。

一片駱駝牌水壺，由左邊的50年代起了解品牌至今歷史發展。

駱駝牌以前生產圖案水壺的過程。

老香港資源未算豐富，大眾想喝暖水時也並非如現在般簡單，隨時用電熱水壺煲滾便能儲起。當年每家每戶為了節省「燈油火蠟」，只可以煲起一壺滾水再用暖水壺儲起，保溫水壺便應運而生，亦出現大家至今熟悉的駱駝牌保溫壺。

駱駝牌當年引入不銹鋼技術，除了自家暖水壺之外，他們曾經生產過奶樽。

除了經典的花鳥圖案之外，壽星公以至三國人物都曾印至50年代的水壺上。

駱駝牌暖水壺在當時的香港是唯一冷熱水壺廠，以人手生產高質量的水壺，而且價錢亦是普通人家亦能負擔得起。當年水壺上的彩色雀鳥圖案或者鮮花圖案，先需要製作金屬噴模再由老師傅噴上30層不同顏色，才完成一個彩繪圖案，惟隨年代變遷，這種技藝幾近失傳。現時科技發達，電熱水壺能快速煮滾水，暖水壺漸漸相對較少使用。

劉備 黃忠 張飛

舊式花壺的圖案需透過一套30多片的模具，逐層噴上顏色而成，工序繁複，惟此工藝已近乎失傳。

縱然如此，駱駝牌繼續改進自家技術推陳出新，推出更實用與耐用的保溫壺或保溫杯，配合不同群眾的需要，設計亦跟上時代步伐，成為文青追捧的潮物。駱駝牌第三代負責人梁澄宙（Raymond）透露品牌方向「想向前看」，未必想單單只復刻舊式水壺，惟過去兩年聽到不同聲音希望重推舊式花壺，全新「2023花樣年華系列」玻璃膽暖水壺便因此而生：「不過，新款與舊款的圖案有些微顏色改變，以前的顏色有點沉色，新版我便調亮了一點。50、60年代時，結婚過大禮會加入一對駱駝牌雙囍水壺，我們未來打算推出這種水壺，並正在招募設計，到時會選出一款印到產品上。所以，今次重推花壺便可以試試市場反應，看看大家是否喜歡這些復古產品。」

新款花鳥水壺（右）相比初版的顏色更搶眼鮮艷。

Raymond分享他從小最喜歡便是三國人物系列水壺，「簡直是一種藝術，圖案需要來回噴上30多次顏色才能呈現這生動圖案。」

駱駝牌全新「2023花樣年華系列」玻璃膽暖水壺，以UV及琺瑯漆重現桃花、水仙、紅冠雀及牡丹等經典的大花與雀鳥圖案，貫徹古今風格。 Maskology Living至7月1日獨家發售花樣年華系列，現場其他產品亦有85折優惠。

全新「2023花樣年華系列」玻璃膽暖水壺。

駱駝牌水壺展覽

日期：6月14日至8月31日

地點：銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心G07號舖 Maskology Living

開放時間：星期一至日12:00至20:30