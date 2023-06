再現姜濤灣！1664 Blanc聯乘DEMO舉辦啤酒樽套設計比賽 有機會得到姜濤親筆簽名！

法國啤酒品牌1664 Blanc宣布與本地時裝品牌DEMO合作,DEMO為1664 Blanc設計了兩套時裝服飾,姜濤將身穿這兩套衣服出現在聯乘宣傳中,「姜濤灣」於月底再現銅鑼灣! 這次聯乘亦舉辦啤酒樽設計比賽,參加有機會得到豐富獎品和姜濤親筆簽名。

1664 Blanc一向走優雅而不失玩味的風格,與DEMO的典雅、講究細節的風格十分吻合。這次姜濤的1664 Blanc聯乘DEMO宣傳服裝分別名為「Good Taste with a Twist」及「Playfully Elegance」,以藍、白色為主色調,但於腰帶、袖口等的細節位加入鮮紅色點綴,令衣服既優雅又活潑,姜濤亦表示這是他十分喜歡的穿搭風格。

銅鑼灣金百利廣場一帶的戶外LED電視牆及廣告板將放上1664 Blanc的最新宣傳影片及海報,由6月30日起,姜濤將身穿DEMO並拿着1664 Blanc的啤酒出現於銅鑼灣。

這次聯乘亦會舉辦「1664 Blanc x姜濤時尚啤酒樽套設計比賽」,召集時裝達人為1664 Blanc聯乘姜濤的啤酒樽設計並製作最切合1664 Blanc法式時尚生活元素的啤酒樽套。大會將就設計、創意及與1664 Blanc的切合度評分,首200位遞交合資格作品的參加者將可獲 1664 Blanc x 姜濤限量珍藏卡全套 (共 6 款);而獲選的 10 名優勝作品除了有機會於未來的 1664 Blanc 品牌活動上作公眾展示,還可獲得「A Twist of Fashion with a Taste for Style 聯乘限量版 1664 Blanc 小麥白啤酒禮盒」,姜濤更會於得獎作品上親筆簽名再回贈給得獎者!機不可失!

另外一系列1664 Blanc x 姜濤的限量版產品及紀念品亦會隨著宣傳片的首播(12日)陸續登場,有關詳情可以留意1664 Blanc的社交媒體。