父親節2023｜黃埔天地推《父親節限定 嘆茶樂》換領「山浪」奶茶、雪糕/ 參加品茶工作坊

一年一度的父親節又來到！今年黃埔天地為一眾爸爸準備了本地得獎奶茶品牌「山浪」的港式奶茶或意式雪糕供換領，還可以參加品茶工作坊，品嚐由專業奶茶師現場沖製的奶茶，父親節一於帶爸爸來嘆茶吧！

父親節2023｜黃埔天地《父親節限定 嘆茶樂》

香港新鮮製造的「山浪」港式奶茶，以得奬手藝沖出奶茶的淳厚茶味、香滑口感，讓你可藉奶茶向爸爸傳達心中滿滿的謝意！顧客只需於6月17至18日期間，於黃埔天地商舖以電子貨幣滿港幣$500或以上，可免費換領「山浪」港式奶茶乙樽或港式奶茶味意式雪糕乙杯。每日數量有限，換完即止。

「山浪」港式奶茶

「山浪」港式奶茶味意式雪糕

「山浪」奶茶 · 品茶工作坊

除了香滑奶茶和意式雪糕換領外，黃埔天地更設有品茶工作坊，邀請專業奶茶師現場沖製奶茶，讓你深入了解本地奶茶的歷史和沖調技巧。顧客只需於6月18日在黃埔天地商舖以電子貨幣滿港幣$300 或以上，可免費換領品茶工作坊名額乙個。名額有限，先到先得，換完即止。

「山浪」港式奶茶及意式雪糕換領

換領日期：2023年6月17日至6月18日

換領時間：下午 2 時至 6 時(或換完即止)

換領地點：時尚坊地下禮賓處

換領方法：於黃埔天地商舖以電子貨幣消費滿港幣$500或以上，憑即日單一機印發票及對應之電子貨幣付款存根/交易紀錄頁面，可換領指定山浪手工港式奶茶乙樽或港式奶茶味意式雪糕乙杯， 每日數量有限，換完即止。

「山浪」奶茶 · 品茶工作坊