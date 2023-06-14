Anson Lo 28歲生日 神徒朗豪坊設慈善應援展

盧瀚霆（ Anson Lo ）最近喜事接踵而來，除了日前推出新歌《Nah》外，又宣布有全新個人品牌「LOVERAL」並率先推出中秋月餅，一眾神徒都替教主感到開心。Anson Lo將於7月7日迎來28歲生日，今年「盧瀚霆國際後援會」繼續為Anson Lo大搞生日應援活動，今日先宣布會於6月25日至7月9日期間，於旺角朗豪坊設1連15日的慈善義賣期間限定店，各位神徒記得去打卡！

「盧瀚霆國際後援會」公布期間限定店將會以象徵Anson Lo和神徒的粉紅色做主題，除設置不同打卡位外，更展出對教主有極大意義的獎座。除此之外，場內也設有生日主題即影即有Photo Booth，並發售期間限定周邊產品，所有收入扣除成本後，將以「Anson Lo 盧瀚霆」之名全數撥捐十間本地受惠機構，包括「CCF兒童癌病基金」、「無家者同行」、「點滴是生命」、「阿棍屋」、「大樹下」、「連寵拯救隊」、「香港救兔之家」、「環保觸覺」、「綠領行動」及「長春社」。

期間限定店詳情

期間限定店將分為3部分，包括打卡區、購買限定周邊產品區域及生日主題即影即有Photo Booth。

打卡區會開放給所有公眾人士，無需預約即可自由參觀；周邊商品區域就分成需預約和無需預約的日期（見下方資料），而Photo Booth就需要每日取籌及付款，再於指定時間內進行拍照活動。

「盧瀚霆國際後援會」於朗豪坊設期間限定店及展覽。

打卡區

開放日期和時間：6月25日下午5時至晚上10時、6月26日至7月9日中午12時至晚上10時

參觀對象：所有公眾人士

參觀方法：無需預約，自由參觀。

購買限定周邊產品區域

需預約日期：6月25日至7月6日

無需預約日期：7月7日至7月9日

對象：優先安排早前參與「教主2023生日/最新單曲應援」的神徒，稍後亦歡迎公眾人士預約。

預約方法：透過邀請碼於網上預約登記

附設優先預約邀請碼電郵發出日期及時間：

6月15日晚上8時、6月16日下午2時、6月16日晚上8時、6月17日下午2時，電郵將根據參與「教主2023生日/最新單曲應援」參與程度發出。

生日主題即影即有Photo Booth

參與方法：每天以派籌方式安排名額，取籌及付費後須於指定時間內進行拍照活動

派籌日期及時間：6月25日下午3時、6月26日至7月9日上午10時

每日名額有限，派完即止。

