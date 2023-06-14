KOMEDA’S Coffee屯門店 6月16日開業 新店限定美食/4大開幕優惠活動

來自日本名古屋的咖啡連鎖店「KOMEDA’S Coffee」（コメダ珈琲店），繼去年10月登陸AEON STYLE黃埔後，今日宣布「KOMEDA’S Coffee AEON 屯門」店將於6月16日正式開業，成為新界區首間分店！屯門店更有一系列全新限定美食，以及4大開幕優惠，即看詳情！

KOMEDA’S Coffee屯門店 本周五開業

KOMEDA’S Coffee 從店舖、菜單及待客三方面實踐經營理念，非常注重店舖環境、食物質素與服務，提供予顧客愉快而滿足的用餐體驗，希望「融入到顧客的日常生活當中」。位於屯門市廣場1期AEON地下的新店同樣沿用日本店傳統設計風格，採用木和磚的元素作為主調，營造舒適休閒感覺。

屯門店限定甜品/ 新推主食

菜單方面，將特別推出KOMEDA’S Coffee AEON屯門店的限定商品「熊本蜜瓜冰與火」、全新KOMEDA名物刨冰系列。而主食方面更新設兩款口味的芝士焗飯，以及新商品彌生漢堡，為顧客帶來更多選擇。原有的主菜單商品亦可於屯門店品嚐得到，包括多款必食招牌菜，「活力早餐」、「冰與火」及招牌KOMEDA咖啡等，讓香港的顧客親身體驗日本名古屋的風味！



屯門店限定「熊本蜜瓜冰與火」– KOMEDA特製丹麥酥配上鮮甜熊本縣蜜瓜果肉及大阿蘇牛乳軟雪糕，冰火交融，口感層次豐富！

屯門店及尖沙咀店都會推出全新KOMEDA名物刨冰系列，包括士多啤梨、芒果及抹茶刨冰。

新商品 彌生漢堡（照燒玉子漢堡）

新商品 果凍抹茶牛奶 新商品 果凍豆乳咖啡

KOMEDA’S Coffee屯門店 新張優惠活動

活動1：森永 x KOMEDA’S Coffee 夾心餅大贈送

推廣日期：2023年6月16日(五)至6月20日(二)

為慶祝 KOMEDA’S Coffee AEON 屯門店隆重開幕，推廣期內顧客於 KOMEDA’S Coffee AEON 屯 門店消費滿$100或以上即可免費換領森永 x KOMEDA’S COFFEE 夾心餅盒裝(冰與火甜品味) 1盒。 每日限量 100 件。

活動2：AEON 屯門店限定KUMAMON見面會

推廣日期：2023年6月16日(五)

入場券派發時間：下午1時正

見面會開始時間：下午1時30分

活動地點：屯門市廣場1期1樓中庭

參加方法：顧客於2023年6月16日(五)，下午1時正到屯門市廣場1期1樓中庭，可免費領取「KUMAMON 見面會」入場券1張。每人只限領取1張，共限派發25張，10張為成人入場券，15張為家庭入場券，派完即止。

活動3：考完試啦！KUMAMON 與各位同學鬆一 鬆！

推廣地點：AEON 屯門店UG超市農產部

推廣日期：2023年6月16日(五) 下午2時

凡於活動當日，同學到店內指定換領地點，出示相關學生證明，即可免費領取日本熊本縣西瓜汁一支，KUMAMON更會送上神秘小禮品一份，為各位同學仔打打氣！

活動4：AEON信用卡獨家優惠

憑AEON信用卡於全線 KOMEDA’S Coffee購買咖啡券，可享：KOMEDA咖啡券(1套8張) 85折後優惠價：$230 (原價：$270)、 免費香脆薯角一客 (原價：$38)



KOMEDA’S Coffee AEON 屯門店