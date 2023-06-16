端午糭2023 ｜16間端午節糭推介 原隻鮑魚瑤柱裹蒸糭/韓式泡菜/榴槤咖央

端午糭2023 ｜下周四（6月22日）是端午節正日，經過疫情的洗禮，今年龍舟競賽終於復辦，相信可以重拾節日氣氛。講起端午節，除了會想起扒龍舟和屈原外，更會想起叫人垂涎欲滴的端午節糭。端午糭口味多變，不過講到最傳統的相信非鹹肉糭和鹼水糭莫屬。今年各間食肆、餅家和酒店均有推出端午糭，由傳統綠豆糭，到妤貴原隻鮑魚糭，或是創新榴槤糭到都有，相信總有一款符合你的口味！

端午糭2023 ｜精選本年必食端午糭度佳節

奇華餅家

奇華餅家今年推出兩款全新五月糭，包括純素「舞茸雜菌素糭」和富有韓風的「韓式八爪魚泡菜糭」。「舞茸雜菌素糭」加入甘栗和超級食物秘魯三色藜麥，再包裹爽脆舞茸和鮮甜猴頭菇，以及其他素食餡料如香菇、草菇和雲耳等，有多重口感又健康。至於「韓式八爪魚泡菜糭」就有辛辣爽脆泡菜和煙韌八爪魚，惹味鮮香。即日起至6月22日於全線奇華餅家有售，「奇華Fans」會員可以優惠價每件$57選購。

另外，奇華也有出售經典的「雙黃金華火腿瑤柱裹蒸粽」、「極上珠姐XO醬五花腩肉粽」、「陳皮豆沙梘水粽」和「陳皮豆沙梘水粽」等等，每款$58至$145不等。

舞茸雜菌素糭（$72）

韓式八爪魚泡菜糭（$72）

鴻福堂

今年鴻福堂推出5款端午糭，除了有矜貴的「原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糭」、「原粒瑤柱金腿香菇上海糭」、「黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉糭」和低糖養生的「陳皮豆沙蓮子百合梘水糭」外，還有全新推出的「養生五穀豚肉糭」。「養生五穀豚肉糭」將燕麥、蕎麥、紅豆、薏米、小麥、糙米等混合於黑白糯米中，配上頂級豚肉及鹹蛋黃，口感層次豐富。由即日起至6月19日，購買何端午糭禮券 / e 券 / 現貨6張，送端午糭禮券 / e券 / 現貨1張。

養生五穀豚肉糭

原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糭

黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉糭

大家樂

大家樂今年推出養生「素食蟲草花養生糭」，以蟲草花配搭芳香蓮子和栗子，味道清甜不膩。另外有送禮必備，以原隻鮑魚、厚肉花菇和五花腩入饌的「XO至尊鮑魚燒腩糭」、「一哥瑤柱糭」、「紫米桂花豆沙糭」、「五香鹹肉糭」和「蓮蓉糭」。即日起至6月21日可供購買糭券，並於6月20日前於全線分店或6月21日前於濃縮分店換領。

一粥麵

今年一粥麵推出一共4款香港製造的端午糭，包括鹹香惹味的「金華火腿糭」、用上原隻鹹蛋黃的「五香鹹肉糭」、帶桂花清香的「黑糯米豆沙糭」和甜而不膩的「蓮蓉梘水糭」。即日起至6月17日於全線一粥麵分店、KLOOK及Openrice，即可預購糭券，顧客於KLOOK網上平台購買「端午豐盛粽套裝」，即獲贈逾$50電子優惠券，當中包括一粥麵皇牌椰汁喳咋、粒粒紅豆冰以及$20優惠券。

金華火腿糭（$88）

金華火腿粽及五香鹹肉粽兩隻套裝 (共3隻)（$138）

金華火腿粽、黑糯米豆沙粽及蓮蓉梘水粽套裝 (共3隻)（$138）

端午豐盛粽套裝（$158/4隻）

麻辣燙

位於中環大館旁的四川餐廳麻辣燙（Chilli Fagara）今年特別推出麻辣端午糭，由來自重慶的主廚主理。麻辣糭以傳统糯米加入四川麻辣香料，再配以原隻鹹蛋黃、四川臘肉、新鮮豬肉和雜豆。各位亦可以優惠價$248享有麻辣端糉乙隻及陳師傅自家製招牌「麻」或「辣」 醬，可以麻辣糭和醬同時配搭，品嚐正宗四川風味。

麻辣糉（$108）

麻辣燙 Chilli Fagara

時間：1130-1500、1700-2330

地址：中環蘇豪奧卑利街7號地舖

電話：2796 6866

IG：@chilli.fagara

IKEA

IKEA最近頻頻推出榴槤製品，而端午節亦有3款自家製特色糭，包括採用原隻蛋黃，並加入金華火腿、冬菇、松露及瑞典肉丸等食材的「肉丸松露金腿原隻蛋黃糭」、素糭「紅果子豆沙糭」和「素肉丸猴頭菇金栗素糭」，照顧各人所需。

肉丸松露金腿原隻蛋黃糭（$59）

素肉丸猴頭菇金栗素糭（$56）

紅果子豆沙糭（$46）

逸東軒

Eaton HK米芝蓮一星食府逸東軒，今年以矜貴上乘食材推出兩款裹蒸糭禮袋。星級裹蒸糉的包裝以中國傳統山水畫為主題，背景是漁民於湖上泛舟，遊走於山脈與竹林中。禮袋採用可分解環保紙製成，配上傳統繩結設計打造成別緻的手挽袋。而今年兩款裹蒸糭分別是「至尊鮑魚瑤柱裹蒸糭」和「八寶薈萃新豬肉裹蒸糉」，前者以原隻鮑魚、鹹蛋黃、頂級瑤柱、燒鵝、花菇等入饌，每隻重約600克，相當足料。後者則用上新豬肉（OmniPork）配以八寶食材，包括花菇、紅腰豆、栗子、花生、蓮子等，味道清新。

（左）八寶薈萃新豬肉裹蒸糉（$268）、（右）至尊鮑魚瑤柱裹蒸糭（$298）

逸東軒

地址：九龍彌敦道380號Eaton HK B2樓層

預訂：https://bit.ly/3Jm4Zrh

國金軒

同樣是米芝蓮推介的國金軒今次首度推出兩款端陽糭，有選用50頭南非乾鮑魚、原粒日本宗谷瑤柱、金華火腿及特級鹹蛋製成的「原隻乾鮑元貝金腿糭」，大廚還建議配搭國金軒極品X.O.醬食用，增添鮮、香和辣味道。另外，「日本十勝紅豆甘栗桂花糭」就以7:3比例精選日本紅豆粒及紅豆蓉，另加入日本甘栗及桂花，配上自家製玫瑰醬，甜而不膩。

「至尊雙囍」端陽糭套裝（即日起至6月17日$498、加配極品X.O.醬$768、6月18至22日$668、加配極品X.O.醬$938）

國金軒

地址：中環國際金融中心商場3101號

查詢：2393 3933

翠亨邨

連續11年榮獲米芝蓮推介的翠亨邨推出多款端陽糭，包括選用原粒日本大宗谷瑤柱、花菇、金華火腿、蝦米、燒鴨件、蓮子、一級鹹蛋黃，以及特選每隻豬只有一條的豬脊標製作的「特級元貝八寶裹蒸糭」、「金腿花生鹹肉糭」以及素食「養生珍菌竹笙淮山糭」和鹼水糭「黃金柑桔糭」。上述端陽糭分為4款優惠組合，包括齊集4款口味的「四囍臨門」、「鴛鴦素薈」（養生珍菌竹笙淮山糭、黃金柑桔糭各一隻）、「三元及第」（特級元貝八寶裹蒸糭、金腿花生鹹肉糭、黃金柑桔糭各一隻）及「福祿雙全」（特級元貝八寶裹蒸糭、黃金柑桔糭各一隻）。

「四囍臨門」端陽糭套裝（即日起至6月20日$448、6月18至22日$568）

翠亨邨

地址：九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期5樓

查詢：2376 2882

香港東涌世茂喜來登酒店

香港東涌世茂喜來登酒店中菜廳「采悅軒」，今年推出3款端午糭，包括以廿年陳皮入饌，加入香甜紅豆餡的「二十年陳皮紅豆鹼水糭」、用上鮮甜原粒瑤柱配五花腩似的「原粒瑤柱豚肉糭」、用原隻鮑魚、香菇和鹹蛋黃製成的「招牌鮑魚裹蒸糭」。客人可於采悅軒網店購買，並於6月20日或之前下午12時至8時期間於香港東涌世茂喜來登酒店采悅軒（2樓）換領。

采悅軒

地址：香港東涌世茂喜來登酒店采悅軒（2樓）

備註：於換領前最少2天致電2535 0028以預留端午糭

預訂：https://bit.ly/3oZOri1

唯港薈

唯港薈向來以榴槤聞名，今年中菜廳天外天除了有原隻7頭南非鮑魚入饌的「黑松露鮑魚瑤柱金腿裹蒸糭」外，酒店行政總廚，有榴槤王子之稱的Danny師傅也特地製出「三色玲瓏榴槤咖央醬糯米糭」。榴槤糭以班蘭（綠色）、黃薑（黃色）和蝶豆花（藍色）三色呈現，師傅選用泰國頂級糯米，並釀入榴槤果肉及新鮮班蘭葉汁所製成的自家製榴槤咖央醬，味道香濃。

黑松露鮑魚瑤柱金腿裹蒸糭（$288）

三色玲瓏榴槤咖央醬糯米糭（$238）

唯港薈

地址：尖沙咀東科學館道17號唯港薈大堂領取端午糭禮盒

預訂：https://bit.ly/3X9bJyi

富豪酒店

富豪酒店（富豪機場酒店、富豪香港酒店、富豪九龍酒店、麗豪酒店、麗豪航天城酒店）繼續推出多款端午糭，讓你與親友共度佳節。去年首度推出的「富豪至尊養生牛肝菌五色豆素糭」今年升級選用法國盛產的優質牛肝菌，大廚再加入黃豆、綠豆邊、紅腰豆、眉豆及黑豆，含豐富膳食纖維、蛋白質及多種營養成分，適合愛好養生及素食人士食用。好甜的話就可以選購「富豪至尊桂花紅豆芋蓉糭」，糭身滲滿桂花、同時包裹甘甜的紅豆及芋蓉，香甜帶回甘。另外也不能錯過「富豪至尊蓮蓉鹼水糭」選用上等蓮子製成軟綿幼滑的蓮蓉，口感煙韌，令人垂涎欲滴。

富豪至尊原隻鮑魚瑤柱火腿糭（$328）

富豪至尊瑤柱裹蒸糭（$288）

富豪至尊蓮蓉鹼水糭（$188）

富豪至尊桂花紅豆芋蓉糭（$188）

富豪酒店

預訂：https://bit.ly/3JjNk3r

黃金海岸酒店

第10年榮獲《米芝蓮推介》的黃金海岸酒店中菜廳「粵」，今年以傳統秘方配合上乘食材，炮製4款經典應節端午糭，包括選用了原隻鮑魚、原粒瑤柱、頂級金華火腿、上等冬菇、五花腩肉、栗子、鹹蛋黃、蓮子和綠豆等食材的「鮑魚裹蒸糭」、另有「雙黃金華火腿瑤柱裹蒸糭」、「八寶素糭」及「陳皮豆沙鹼水糭」。

鮑魚裹蒸糭（$288）

陳皮豆沙鹼水糭（$128）

黃金海岸酒店

地址：青山公路1號黃金海岸酒店低層地下「粵」

預訂：https://bit.ly/3qQsXV4

香港數碼港艾美酒店

香港數碼港艾美酒店粵菜食府「南坊」今年首度推出兩款精製手工糉。「綠豆蛋黃鮮肉糉」肉餡脂香四溢，配合恰到好處的蒸煮火候，口感細膩。「瑤柱蝦米鮮肉糉」精選鮮香瑤柱和蝦米，口感馥郁。除此之外，「南坊」特意為端午糉設計全新保溫禮袋，以永不過時的淺藍牛仔特製防水布料製成，環保耐用且易於清洗。

綠豆蛋黃鮮肉糉（$178、萬豪旅享家會員6月21日前預訂$142.4）、瑤柱蝦米鮮肉糉（$198、萬豪旅享家會員6月21日前預訂$158.4）

保溫禮袋

香港數碼港艾美酒店

地址：數碼港數碼港道100號香港數碼港艾美酒店

預訂：https://bit.ly/445ePpk

如心酒店

如心集團推出用料上乘，鮮味濃郁的「原隻鮑魚裹蒸糭」、以五穀米代替傳統糯米的「五穀米金華火腿瑤柱裹蒸糉」、用香甜幼滑蓮蓉製成內餡，再配搭煙韌糯米外層的「蓮蓉鹼水糉」。

原隻鮑魚裹蒸糭（$218）、五穀米金華火腿瑤柱裹蒸糉（$128）、蓮蓉鹼水糉（$128）

如心酒店

換領地點：荃灣西如心酒店（地下大堂）、九龍東如心酒店（I-O-N）、旺角薈賢居

預訂：https://bit.ly/3PbCznH

香港君悅酒店

香港君悅酒店今年推出油潤甘香的鮑魚瑤柱雲腿裹蒸糉，以及味道清香的五穀桂花陳皮豆沙糉，前者內有貴鮑魚、瑤柱、鹹蛋黃、五花腩及花菇雲腿等多種鹹香食材，後者則以紅、綠豆、小米和麥米為主，要加入桂花和陳皮，滲出清香感覺。

五穀桂花陳皮豆沙糉（$138）

香港君悅酒店

地址：港灣道1號香港君悅酒店閣樓糖果屋領取端午糭

預訂：https://bit.ly/3X9w1I0