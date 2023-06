Stay the Colors Lip & Cheeks

霧面色系的唇膏及胭脂一直給予人時尚高級的感覺,我拍攝時亦會選用霧面色系來提高整體妝容的時尚度。最近留意到Valentino Beauty新出的高訂胭脂唇彩是品牌首支將霧感重新定義的百搭胭脂唇彩,一款具有柔焦色彩的多效能的胭脂及唇彩,一物二用同時亦可令妝容色彩配搭上更有一致性,整體更和諧。

新推出7款新色的Liquirosso蘊含牡丹萃取,12小時的保濕配方*,能為唇部提供持續水潤舒適感受。特別添加可蒸發的油份、球形份子讓色彩順滑塗抹,質感舒適輕盈,更可因個人喜好層疊至的濃烈色彩,而特別設計的V形掃頭,可以更精準的勾勒唇形。

*數據來源Valentino Beauty

個人推薦以下兩款Liquirosso色號:

110A – Into The Nude 豆沙裸棕色

110A – Into The Nude 豆沙裸棕色

粉紅豆沙裸色,讓如膚色的裸色調更顯自由叛逆

218A – See You Later 俏皮杏桃粉色

218A – See You Later 俏皮杏桃粉色

粉調暖杏色,熱情如火牽動情感活力

選用同一色系的唇膏及胭脂是平常化妝時需要留意的小細節之一,妝容色彩一致,除了可以全臉色調更和諧,更可增加妝容的細緻度,愛漂亮的女生不可錯過的小細節。

