小滿定律| 西貢人氣乳酪雪糕進駐西營盤 新分店限定口味配料

炎炎夏日當然少不了雪糕，近日西貢人氣希臘乳酪雪糕「小滿定律」選址西營盤開首間分店。西營盤分店剛試業兩周迎來人潮，除了主打的香軟滑溜雪糕外，還有多種配料可以自由選擇，令雪糕口感豐富有層次。

杯裝雪糕（~200g)可以選擇3款配料和一種醬汁。這杯選擇了海鹽焦糖脆脆、朱古力糯米糍、士多啤梨和紅桑莓汁，整體酸酸甜甜。（$58）

這杯選擇的是扇形餅乾、抹茶威化卷、藍莓和蜜糖，蜜糖加乳酪雪糕甜入心，餅乾剛好可以膩。（$58）

這杯選擇了蓮花焦糖餅、檸檬愛玉、紫米、黑糖，雪糕加紫米絕對有驚喜！（$58）

西貢和西營盤分店從裝修到配料都有些不同，西貢是日系裝修風格，整體以木頭為主；西營盤則是意式裝修風格，以薄荷綠為主色調。西營盤分店有22種配料可以選擇，還有4種醬汁，選擇豐富。最有人氣必點的配料是海鹽焦糖脆脆、朱古力糯米糍、紫米，其中紫米、朱古力糯米糍、檸檬愛玉、抹茶威化卷和黑糖醬等都是西營盤限定，到西貢就沒有這幾種，記得小心留意現場餐單。

西營盤餐單

香蕉Oreo蜜糖奇雅籽乳酪，底層是希臘乳酪，口味比雪糕酸，不太喜歡甜食的人可以嘗試一下。（$45）

店內亦有售奇雅籽乳酪，可以配兩種配料和一種醬汁。雖然是乳酪雪糕店，但奇雅籽乳酪只是乳酪，並不是雪糕，店主表示經常有人買錯。除了雪糕之外，店家提供乳酪奶昔和翡翠檸檬特飲系列。乳酪奶昔有6種口味，加$18可加配乳酪雪糕頂，乳酪奶昔底亦可轉脱脂奶或豆奶。翡翠檸檬特飲則有5種口味，最受歡迎是冬瓜檸檬特飲。

芒果乳酪奶昔（左：$44+雪糕頂$18）和冬瓜檸檬特飲（右：$28）

小滿定律 Law of Yogurt（西營盤店）

地址：西營盤第二街1號東祥大廈地下D舖

營業時間：12:30-20:00