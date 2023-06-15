郭富城愛駒「舞林密碼」拿首勝 偕愛妻興奮拉頭馬

天王郭富城（城城）一向熱愛賽馬運動，近年更成為馬主，愛駒之一「舞士精神」於前年跑第一，另一隻明星馬「舞林密碼」昨晚於跑馬地馬場出戰三班1200米賽事。「城城」與老婆方媛特地入場為愛駒打氣，「舞林密碼」不負眾望跑第一，拉頭馬的「城城」心情大好，非常風騷。

「城城」心情大好。

「舞士精神」前年跑第一的時候，「城城」由於身處英國出席倫敦東亞電影節拿下最佳男主角，錯乏拉頭馬的機會。「舞林密碼」過去曾兩次在沙田馬場出賽均奪亞軍，今次在快活谷非常爭氣，最後直路仍然保持領先優勢輕鬆勝出。身為馬主的「城城」在觀戰時非常肉緊，當愛駒衝線時他興奮得振臂高呼，更緊緊地攬住身邊老婆慶祝，非常滿足。

「城城」與老婆方媛特地入場支持愛駒。

「城城」與老婆一行近20人的打氣團，親自到「凱旋門」拉頭馬，與騎師何澤堯及愛駒一同享受勝利的時刻。由於「舞林密碼」是首次跑第一，除了贏得98萬的頭馬獎金之外，更為「城城」額外帶來馬主自購馬首次勝出第三班賽事港幣100萬特別獎金，總共收穫198萬獎金。

「城城」一行人的打氣團齊齊慶祝。

表現風騷的「城城」賽後特別感謝練馬師方嘉柏、馬房、騎師何澤堯，特別是方嘉柏知道他很愛馬，因為愛駒曾受傷一年，要是尚未在狀態，寧願不讓馬匹上陣，故缺陣超過一年。「城城」提到「舞林密碼」還是很「BB」仍然年幼，還在學習階段，希望可以繼續進步，「最重要是健健康康。」